Congo-Kinshasa: PPC Barnet et TRANSFORME installent un centre de soutien aux PME à Kimpese

PPC Barnet et le projet TRANSFORME ont signé, il y a quelques jours, un protocole d'accord pour la mise en place d'un centre destiné aux Petites et moyennes entreprises (PME) dans la cité de Kimpese, au Kongo Central.

Ce partenariat a été conclu au sein même de l'usine PPC Barnet, en présence des équipes techniques et des différentes parties prenantes.

Ce centre dédié aux PME offrira des bureaux, des ateliers équipés ainsi que des espaces de formation afin d'accompagner les prestataires oeuvrant notamment dans la maintenance, le transport, la restauration, la production d'équipements de protection individuelle et d'autres services connexes.

Selon les responsables du projet TRANSFORME, ce centre s'inscrit dans la stratégie nationale visant à créer des infrastructures accessibles pour les PME dans les villes ciblées et le long du corridor du Kongo Central.

Le centre de soutien aux PME de Kimpese combinera des bureaux, des ateliers équipés et des espaces de formation pour rapprocher et professionnaliser les prestataires intervenant dans la chaîne de valeur locale.

Le projet TRANSFORME, soutenu par la Banque mondiale, apportera un appui financier et procédera aux décaissements au bénéfice de PPC Barnet et de ses partenaires d'exécution, dans le respect des procédures et contrats qui encadrent l'initiative.

Un calendrier opérationnel sera communiqué, incluant les sessions d'information aux PME, les modalités d'éligibilité et les premiers services disponibles sur le site de Kimpese.

A ce jour, le projet TRANSFORME a déjà signé des protocoles avec plusieurs promoteurs de centres dans les villes de Bunia, Kananga et le long du corridor du Kongo Central.