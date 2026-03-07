Madagascar: Basketball - Smatchin - L'ESSCA et IUM remettent leur titre en jeu

Le tournoi interuniversitaire Smatchin revient au Palais des Sports de Mahamasina. Quarante-quatre établissements tenteront de détrôner l'ESSCA chez les hommes et l'IUM chez les dames.

La douzième édition du tournoi interuniversitaire de basketball Smatchin s'annonce une nouvelle fois spectaculaire. Baptisée Smatchin XXL ao Tsara, la compétition se déroulera du 14 au 22 mars au Palais des Sports de Mahamasina, d'après la conférence de presse de présentation de l'événement tenue par la Team Smatchin vendredi dans l'enceinte de la brasserie Star, sise à Andraharo.

Pendant neuf jours, ce rendez-vous devenu incontournable du basketball estudiantin réunira 44 universités et instituts supérieurs venus d'Antananarivo mais aussi des régions comme Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina ou Antsirabe.

Au total, 43 équipes masculines et 18 formations féminines participeront à cette édition 2026. Cinq nouvelles équipes feront leurs débuts dans la compétition : l'ISTS (hommes et dames), l'IFSM, l'EGSS Fianarantsoa, l'Université Vakinankaratra et Millennium University.

Toutes tenteront de succéder aux tenants du titre, l'ESSCA chez les hommes et l'IUM chez les dames, qui remettront leur titre en jeu.

Lors de l'édition précédente, les joueurs de l'ESSCA avaient remporté la finale masculine sur le score serré de 74-69 face à l'ACEEM, après une rencontre très disputée. Chez les dames, les basketteuses de l'IUM avaient arraché la victoire dans la douleur contre l'ESSCA sur le score de 37-36.

Des innovations

Pour les organisateurs, l'objectif reste d'assurer un tournoi plus crédible et mieux encadré. « Nous avons amélioré l'organisation, notamment la vérification des joueurs. Aucun joueur ni joueuse de la N1A n'est autorisé à participer, même s'il ou elle est inscrit(e) comme étudiant(e). Le nombre de joueurs évoluant en N1B ne doit pas dépasser cinq. Nous avons transmis les listes aux équipes afin d'identifier d'éventuels participants non étudiants ou non inscrits. Jusqu'ici, aucune contestation n'a été enregistrée», explique Lucas Ramarozaka, directeur général de la Team Smatchin.

Le groupe Orange Madagascar, via le service Orange Money, propose une réduction sur les billets achetés à travers cette plateforme. Un ticket pour les matchs de qualification passera ainsi de 3 000 ariary à 2 000 ariary pour les paiements effectués via Orange Money.

Les récompenses financières concoctées par Orange Madagascar ont également été confirmées. Les champions masculins recevront 5 000 000 ariary contre 4 000 000 ariary pour les championnes. Les vice-champions toucheront respectivement 2 000 000 ariary et 1 500 000 ariary.

L'événement proposera aussi plusieurs animations parallèles : concours de Miss et Mister, DJ Contest, Dance Contest, Slam, compétitions d'e-sport et karaoké. Avec cette formule enrichie et une participation record d'établissements, la douzième édition promet une ambiance électrique dans les gradins du Palais des Sports.