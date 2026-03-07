Madagascar: Pôle anti-corruption - Nouvelles charges contre Ravatomanga

7 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Un nouveau mandat d'arrêt international. C'est ce que le Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo, a lancé contre Mamy Ravatomanga, homme d'affaires, selon un communiqué publié hier. Il s'agit du deuxième mandat d'arrêt international émis par cette juridiction contre ce dernier, après celui du 21 février.

D'après le communiqué du PAC, cette fois-ci, l'homme d'affaires est embourbé dans une poursuite judiciaire relative à des malversations présumées dans la procédure d'attribution des activités de la société Kraomita Malagasy (Kraoma), à l'entreprise Dana Minerals. L'affaire remonte à l'année 2023, selon le PAC. Dans ce nouveau dossier, le patron du groupe Sodiat, actuellement en détention préventive à Maurice, est accusé "d'abus de fonction, de favoritisme, de corruption et de blanchiment de capitaux".

Outre l'opérateur économique, quatre autres personnes ainsi que quatre sociétés sont accusées d'avoir participé aux malversations dans l'exécution de l'accord mis en cause. Les trois individus ont été traduits devant le PAC d'Antananarivo, le 5 mars. À l'issue de leur comparution, ils ont été placés en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora. S'agissant de la quatrième personne, un "ressortissant mauricien", le PAC serait en train de rechercher les informations le concernant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les éléments communiqués par le PAC, le remplacement de l'exploitant de Kraoma par la société Dana Minerals aurait été effectué "en violation des règles relatives à la passation des marchés publics". Un droit d'entrée de 35 millions de dollars aurait été demandé dans ce cadre. Une somme de 5 millions de dollars, issue de ce montant, aurait été versée à une société dénommée Island Partners, basée à Maurice. Le PAC affirme que "l'adresse du siège" de cette société est la même que Madarail Holding, une entité présentée comme liée à Mamy Ravatomanga.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.