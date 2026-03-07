Madagascar: Coopération - Le Japon appuie sur l'accélérateur

Selon l'ambassadeur Tojima Hitoshi, le Japon souhaite renforcer la coopération bilatérale avec Madagascar. Une coopération multisectorielle dont les secteurs de l'économie et des infrastructures sont les porte-étendards.

Une intention affirmée. À l'issue de la réception à l'occasion du 66e anniversaire de l'Empereur du Japon, hier, à Ivandry, Tojima Hitoshi, ambassadeur du Japon, a fait part de l'objectif de son mandat. Il s'agit du renforcement de la coopération bilatérale avec Madagascar.

"Nous souhaitons renforcer la coopération bilatérale avec Madagascar", déclare ainsi le diplomate nippon durant un entretien en aparté. Ce souhait de renforcer les liens entre le Japon et la Grande île, l'ambassadeur Tojima l'a souligné dans son allocution d'ouverture de la cérémonie. "En 2027, nous célébrerons le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et Madagascar. À l'approche de cette étape significative, nous aspirons à approfondir davantage encore notre coopération dans les domaines politique, économique, culturel et humain", affirme-t-il.

Le projet d'exploitation minière d'Ambatovy, celui de l'élargissement du port de Toamasina, ainsi que les appuis à l'éducation, à l'agriculture et à la santé via l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), sont les principaux axes de coopération entre les deux pays. Afin de donner le ton des intentions du gouvernement japonais, l'ambassadeur Tojima est sur tous les fronts depuis sa prise de fonction, le mois dernier.

Le diplomate faisait partie de la délégation qui s'est rendue à Toamasina au lendemain du passage du cyclone Gezani. Il multiplie également les rencontres avec les responsables étatiques. En milieu de semaine, il a procédé à un échange de notes avec Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères, sur un projet d'amélioration de l'accès à l'électricité à Toamasina.

Coopération pragmatique

"Il est particulièrement significatif que cette cérémonie intervienne seulement deux jours après la signature du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité à Toamasina. (...) Ce projet arrive à un moment stratégique alors que Toamasina poursuit son relèvement après les dommages causés par le cyclone Gezani", réagit justement la ministre Razanamahasoa dans son discours durant la réception à Ivandry.

"Ce geste illustre parfaitement l'esprit de notre coopération. Une coopération pragmatique, orientée vers des résultats tangibles et au service direct de la population", ajoute la membre du gouvernement, qui indique que "le Japon est plus qu'un partenaire de développement. Il est un ami constant, attentif et fiable face au défi climatique qui frappe notre pays". Pour sa part, afin de démontrer ses efforts pour rapprocher un peu plus Madagascar et le Japon, l'ambassadeur Tojima fait part de son effort d'apprendre la langue malgache.

"Apprendre une langue ne constitue pas seulement un outil de communication, mais c'est, dans une certaine mesure, une première étape vers la compréhension de la culture et des valeurs et vers l'établissement d'une confiance mutuelle durable", soutient le diplomate. Par ailleurs, Tojima Hitoshi a abordé la situation politique dans la Grande île dans son discours.

"Le Japon renouvelle son engagement à accompagner le peuple malgache sur le chemin de la paix, de la stabilité et d'une prospérité partagée (...)", souligne le diplomate qui termine son discours en déclarant : "(...) S'agissant de la Feuille de route, je souhaite qu'un dialogue constructif et inclusif continue de se développer, avec la participation d'un large segment de la population. La stabilité, l'inclusion, ainsi que la passion et la créativité de la jeune génération constituent, sans doute, les moteurs qui guideront ce pays vers une nouvelle ère pleine de dynamisme"