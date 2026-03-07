Madagascar: Reboisement - La Première dame encourage la protection de l'environnement

Les femmes malgaches au coeur de la protection de la nature. La Première dame, Élisa Randrianirina, appelle à une mobilisation collective pour la protection de l'environnement.

« Nous devons tous être encouragés à participer activement à la protection de l'environnement et à la reconstruction de notre pays», a-t-elle déclaré hier, lors de la campagne de reboisement organisée dans la commune de Talata Volonondry, pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. Ce choix de reboisement a été motivé par le fait qu'on ne peut séparer la femme de l'environnement.

« Les femmes et l'environnement assurent la vie et la préservation des générations futures. Nous, les femmes, sommes la source de la vie, et l'environnement garantit la subsistance humaine. Sans environnement et sans femmes, la vie sur Terre ne pourrait s'épanouir pleinement. De la même manière que les femmes assurent la transmission de la vie aux générations futures, l'environnement garantit l'avenir de nos enfants », a-t-elle indiqué dans son discours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, elle a souligné le rôle important que jouent les femmes dans la préservation de la nature. Selon elle, la protection des forêts et la plantation d'arbres constituent une responsabilité majeure pour les femmes. « Notre engagement ne doit pas se limiter aux opérations de plantation. La protection de l'environnement doit être vécue au quotidien et transmise autour de nous», a-t-elle rappelé, appelant chacun à adopter des comportements responsables pour préserver la nature.

Le thème de la Journée internationale des droits des femmes rappelle cette année que les femmes malgaches constituent une force pour renouveler la Nation.

« Unissons-nous pour protéger la nature et construire ensemble un avenir meilleur pour les générations à venir », lance Élisa Randrianirina.