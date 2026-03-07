Madagascar: Projet TADY - La diaspora au service du développement local

Trente projets de développement local. C'est ce qui sera mené par des membres de la diaspora dans quatorze régions, dans le cadre de la nouvelle édition du projet TADY - DAGO ou "Tan-tsoroka ho an'ny diaspora".

Ces trente projets, ainsi que les membres de la diaspora qui vont s'engager dans leur concrétisation, ont été présentés hier au Radisson Blu, Ambodivona. Piloté par le ministère des Affaires étrangères, avec l'Agence française de développement (AFD) et Expertise France, le projet TADY - DAGO a pour objectif d'engager la diaspora à aller au front des actions de développement communautaire. Un challenge inscrit dans la Lettre de politique nationale pour l'engagement de la diaspora (LPNED).

Ceux qui veulent prendre part au projet ont été invités à prendre contact avec des organisations de la société civile locale et à présenter un projet structurant de développement local. Les trente projets présentés hier sont ceux retenus à l'issue du processus de sélection. L'éducation, la santé, l'inclusion sociale, le genre, l'agriculture et la sécurité alimentaire, ou encore les infrastructures communautaires, l'environnement, la mobilité et la technologie sont les domaines concernés par ces projets.

L'idée du projet TADY - DAGO est que les actions de la diplomatie malgache, qui comprennent l'appui à la diaspora, aient des impacts non seulement sur le développement national, mais aussi sur le développement local. "La diaspora n'est plus un simple soutien, mais un acteur central du développement durable de Madagascar, un levier stratégique pour le développement durable. Ce programme marque une volonté politique claire : structurer, valoriser et canaliser l'engagement de nos compatriotes établis à l'étranger pour la transformation et la refondation du pays", déclare alors Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères.