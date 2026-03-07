Madagascar: PFL - FC Rouge défend son statut de leader face à Ajesaia

Place aux matchs retour. La phase de conférences de la Pure Play Football League entamera, à partir de ce week-end, les matchs retour et décisifs pour accéder aux Play-Offs. La moindre erreur pourrait être fatale pour chaque équipe, surtout celles formant le top 5.

Dans la conférence Nord, la bataille est devenue de plus en plus rude. FC Rouge, qui vient de se hisser en pole position après sa victoire écrasante face au FC Clinique Zanatany du Sofia mercredi, a détrôné le favori du groupe, Cosfa, leader intouchable durant les six premières journées. Les hommes de l'ancien Barea et capitaine du CNaPS Sport, Fenosoa Ratolojanahary, avaient d'ailleurs pu surprendre les militaires la semaine passée (2-4).

Les Rouges tenteront de défendre leur statut de leader contre Ajesaia, classé troisième provisoire, ce dimanche à 14 heures à Betongolo. En cas de victoire, FC Rouge conservera la première place vu qu'il a une longueur d'avance par rapport à ses poursuivants, Cosfa (15 points +8) et Ajesaia (15 points +4).

Phase retour

Cosfa, dauphin de la poule du Nord, jouera son deuxième match à l'extérieur, cette fois pour affronter Tsaramandroso Formation FC du Boeny au stade Rabemananjara. Dans la conférence Sud, Disciples FC reste le patron inamovible au sommet, crédité de 19 unités (+11), soit distancé de cinq points devant Elgeco Plus qui le talonne à la place du dauphin avec 14 points (+4) et AS Sainte-Anne (14 points +3).

L'équipe du Vakinankaratra se déplacera dimanche pour affronter CFFA sur sa pelouse à Iavoloha. L'équipe du By Pass recevra, de son côté, ce samedi sur son terrain Mama FC, qui occupe la quatrième place (11 points). La formation d'Anjoma Kely jouera à l'extérieur contre la lanterne rouge de la conférence Nord, Antimo Record, au stade Maitre Kira à Toliara dimanche.

À l'issue des sept premières journées, les « grandes équipes » se bousculent dans le top 5 de chaque conférence. Seules les quatre mieux classées aux termes des matchs retour de cette phase de groupes se qualifieront en quarts de finale du championnat national élite.