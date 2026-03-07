Madagascar: Andersen Tina Razafindrabe - « Le moteur modifié à 95 % pour améliorer le chrono »

interview

Le préparateur mécanique de l'Audi TT de Nouroudine Mamodaly, champion national en titre de run, Andersen Tina Razafindrabe, dévoile les coulisses des modifications apportées au véhicule.

Aviez-vous suivi une formation spécifique pour devenir préparateur ?

Un préparateur devrait d'abord maîtriser la mécanique, les équipements électriques, savoir manipuler tous les outils comme la meule, la perceuse, l'ordi portable... Il est donc nécessaire de suivre au moins des études en mécanique et de se tenir constamment à jour. Je me documente continuellement sur internet sur l'évolution du domaine à l'étranger, l'invention de nouvelles pièces, être à jour sur le progrès de la technologie, car les records évoluent sans cesse. Je ne prépare actuellement que les voitures de Nouroudine. Il y a une P205 T8, une P205 T16 outre l'Audi TT.

Quelles sont les modifications à faire pour espérer plus de performances ?

Premièrement, nous avons choisi une voiture à quatre roues motrices, très performante au départ et lors des passages de vitesse. Deuxièmement, le moteur est modifié à 95 %: les pistons et les vilebrequins sont forgés, l'arbre à cames kitté, opter pour un gros turbo compatible avec le moteur, la boîte de vitesse kittée, l'embrayage modifié... On garde la culasse, le bloc moteur...

Côté carrosserie, elle devrait être allégée au maximum, la plupart transformée en fibre. Deux portières de l'Audi TT sont allégées en fibre, le capot, le malle arrière, et toutes les ferrailles inutiles sont enlevées. Il faut aussi utiliser des pneus spéciaux, favorisant une adhérence maximale au sol. Il y a une dimension spéciale d'après nos études: la circonférence, la largeur adéquate à la puissance de la voiture pour plus de gain en kilométrage. En outre, il faut renforcer les transmissions, les trains roulants pour éviter les casses au départ ou en pleine course.

Quel est le poids idéal pour l'Audi TT ?

Son poids net initial a été de 1450 kg puis réduit à 1050kg après allégement, soit un gain de 400 kg après beaucoup de travaux. L'idéal est 950 kg, nous venons de faire récemment un dernier allègement et elle pèse peut-être actuellement 925 kg. Tous les sièges ont été enlevés et il ne reste que le siège spécial de 4 kg.

Quel carburant utilisez-vous, est-ce un mélange spécial ?

Nous utilisons du méthanol pur à 100 %, fourni à Madagascar par un ami, Jean de Dieu Rafanomezantsoa dit Vazaha (un ancien champion de run). Il approvisionne la majorité des concurrents. C'est très efficace et fiable, et sans arnaque.

Quel ajustement devriez-vous faire pour atteindre l'Under 9, votre record est à 9"13 ?

Nous comptons descendre en dessous de 9 secondes bientôt. La voiture est actuellement capable de le faire avec une petite correction. Elle pourrait réaliser 8:90 ou 8:92 en mai. C'est faisable après le log lors de la manche du week-end dernier, c'est-à-dire après le checking du calculateur illustré en courbes, indiquant le comportement de la voiture, ses failles et ses prestations à 100 m puis à 200 m... Je sens déjà qu'elle pourrait descendre en 8 secondes prochainement.