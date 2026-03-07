Afrique: Tennis - Championnat d'Afrique U18 - Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily portent les couleurs malgaches en Égypte

Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily représenteront Madagascar au championnat d'Afrique U18 et Under, prévu du 23 au 27 mars au Caire. Les deux espoirs ont intégré le tableau final grâce à leur classement ITF junior.

La Grande Île comptera sur deux jeunes joueurs prometteurs : Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily. Habitués des compétitions continentales chez les jeunes, ils auront l'occasion de se mesurer aux meilleures raquettes africaines de leur catégorie.

La compétition se disputera sous la forme d'un tableau final direct de 32 joueurs chez les garçons et de 32 joueuses chez les filles, sans phase de qualification. L'accès au grand tableau dépend du classement mondial ITF Junior, dont la liste de référence a été arrêtée au 2 mars 2026. Seuls les joueurs les mieux classés peuvent ainsi espérer intégrer la compétition.

Les deux représentants malgaches ont finalement obtenu leur billet grâce à leur position au classement international. « Nos joueurs ont finalement pu accéder au tableau final grâce à leur classement », explique Dally Randriantefy, directrice technique nationale de la Fédération malagasy de tennis.

Mirija Andriantefihasina figure parmi les jeunes talents les plus prometteurs du tennis malgache. Il s'est notamment illustré en remportant le titre de champion d'Afrique australe U14 en simple. Il a également été vice-champion d'Afrique U14 en double aux côtés de Mahery Raoily. Poursuivant sa progression, il a décroché un titre de champion d'Afrique U16 en double avec son compatriote Raguin Ntungamili.

Mahery Raoily n'est pas en reste. Le jeune joueur s'est lui aussi illustré très tôt sur la scène continentale en devenant vice-champion d'Afrique U14 en double avec Mirija Andriantefihasina. Il a également participé à plusieurs tournois du circuit ITF Junior, notamment en Afrique de l'Ouest, où il a atteint le dernier carré d'un tournoi J30 à Abidjan et disputé une finale en double.

Pour ces deux jeunes raquettes malgaches, le championnat d'Afrique U18 au Caire représente une étape importante dans leur progression. Face à une concurrence relevée, Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily tenteront de défendre au mieux les couleurs malgaches et de confirmer les espoirs placés en eux par la Fédération malagasy de tennis.