Madagascar: Cambriolage évité - Des voleurs s'emparent d'une cloche d'église

7 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un vol insolite a été déjoué jeudi vers 2 h du matin, à Ankadindravololona Andranosoa, commune d'Ambohimalaza. Alerté par des bruits suspects provenant de l'intérieur de son église, un pasteur a immédiatement prévenu la gendarmerie. Une patrouille se trouvait déjà à proximité et s'est rendue sur les lieux sans tarder.

Les malfaiteurs ont tenté de prendre la fuite. Ils avaient déjà réussi à s'emparer de la cloche de l'église, abandonnée dans les buissons voisins lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas s'échapper avec leur butin.

Lors du ratissage, trois individus directement impliqués dans le vol se sont fait cueillir. L'enquête a ensuite conduit à l'interpellation de cinq autres complices à Andraisoro. Un neuvième homme, chrétien, a également été arrêté pour avoir fourni des informations sur l'accès à l'église et conseillé les voleurs dans leur projet.

Les voleurs avaient escaladé le mur de l'enceinte, démonté la structure qui soutenait la cloche et utilisé des outils spécifiques pour la détacher. Ils auraient même eu recours à des pratiques occultes pour faciliter leur intrusion.

