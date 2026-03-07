Madagascar: Volleyball - Zone 7 - GNVB retrouve St Denis Olympique en finale

Énième remake en finale. La Gendarmerie nationale volleyball se qualifie en finale et retrouve sa bête noire, Tampon Gecko Volley Club sportif de La Réunion. La GNVB a validé hier son ticket pour la finale de la 30e édition du championnat des clubs de la zone 7.

L'équipe de Betongolo s'est imposée 3 sets à 0 contre Saint Denis Olympique Volley Club sportif de La Réunion en demi-finale hier soir au Palais des sports de Roche Caiman à Victoria, aux Seychelles. Les Gendarmes ont dominé leurs adversaires à sens unique lors des deux premiers sets et les ont remportés par 25/22 et 25/20.

La bande à Andry Be et Tolotra ont toujours mené dès l'entame de chaque set. Les hommes du coach Eric Randriamparany ont rencontré des difficultés en début du troisième set et ont été menés 3 à 7 avant d'égaliser à 11 partout. Manoa et consorts se sont détachés petit à petit (21/17). Les Réunionnais ont encore pu égaliser 22 partout avant que les Gendarmes ne l'emportent à 25/22.

Le club quadruple vainqueur de la région, GNVB, tentera de renouer avec le sacre après avoir échoué en finale lors des quatre précédentes éditions. Tampon Gecko VCS a écarté en demi-finale les Mauriciens de Rodrigues Orange Club. Le nouveau patron de la zone 7 sera donc connu ce soir à Victoria.