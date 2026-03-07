Madagascar: Antsiranana - La journée internationale des femmes célébrée sous une autre forme

Dans la ville d'Antsiranana, la célébration de la Journée internationale des femmes prend cette année une tournure particulière. À l'initiative de la Plateforme des femmes, les activités se concentrent sur la sensibilisation et la valorisation du rôle de la femme dans la société, bien au-delà des simples festivités.

Même si la date officielle du 8 mars ne sera célébrée que dimanche, l'organisation est déjà pleinement engagée dans les activités liées à cette célébration. Cette année, elle se distingue par une orientation plus éducative et citoyenne.

La Plateforme des femmes, à l'origine des activités, a privilégié des actions de conscientisation plutôt que de simples moments festifs. Elle a tenu à mettre en avant la dignité de la femme ainsi que les valeurs et l'état d'esprit qu'elle devrait incarner au sein de la famille, de la société et de la nation. L'objectif est clair : éviter que la célébration du 8 mars ne se réduise à un événement symbolique ou festif, déconnecté de ses véritables objectifs. Les femmes ont ainsi été invitées à mieux comprendre le sens profond de cette journée et les responsabilités qui accompagnent les droits acquis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation a également souligné que certains comportements excessifs peuvent parfois ternir l'image de la femme. Dans certains cas, ces dérives peuvent provoquer des tensions au sein des foyers, allant jusqu'à fragiliser les relations familiales.

Dans ce cadre, plusieurs activités de formation et d'échanges ont été organisées pendant cette semaine. Outre les discussions autour de la caisse d'épargne et une intervention du Bianco, des formations pratiques ont été proposées, notamment sur la transformation alimentaire, avec des démonstrations de fabrication de saucisses et de mortadelle sans produits chimiques.

Femme sage

Un moment fort de cette célébration est la conférence intitulée « La femme sage », organisée à l'Hôtel de la Poste. La Plateforme des femmes a mis le choix sur les expériences d'une femme entrepreneure, Yvette Razafimamy, pour développer ce thème. Cette dernière n'est que l'épouse du secrétaire général de la région Diana.

Au cours de son intervention, qui a duré plus d'un tour d'horloge, elle a rappelé que si les femmes ont progressivement obtenu leurs droits fondamentaux au fil des années, il est désormais essentiel d'éviter toute mauvaise interprétation de la notion d'égalité. Elle a ainsi mis en lumière les responsabilités de la femme dans différents domaines : au sein du foyer, dans la famille, dans le milieu professionnel, dans la société et dans la vie nationale.

« La femme sage sait organiser, ne rabaisse pas les autres, sait vivre en société, éviter les conflits inutiles et réfléchit avant de prendre des décisions. Elle ne doit pas cultiver la rancoeur ni les divisions, mais plutôt contribuer à la cohésion sociale », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que la vraie valeur d'une femme ne réside pas dans son apparence, mais dans sa noblesse de coeur, sa sagesse et son sens des responsabilités.

Au départ, la franchise de l'intervention inhabituelle a suscité un certain malaise parmi quelques participants issus de différents milieux professionnels et sociaux. Mais à mesure que l'assistance a pris conscience que les propos tenus reflétaient une réalité bien présente, l'atmosphère a changé, surtout après une série de questions. L'intervenante a finalement été chaleureusement saluée par de vifs et nourris applaudissements. Sur le plan national, l'intégrité des femmes durant les élections a été évoquée.

L'intervenante a conclu que les femmes malgaches doivent devenir une véritable force dans le renouveau et le développement du pays. Revendiquer leurs droits ne signifie pas entrer en conflit avec les hommes, mais plutôt assumer ses responsabilités avec sagesse et dignité.

Au final, cette célébration régionale rappelle une évidence souvent oubliée: les droits ouvrent des portes, mais c'est la sagesse, l'intégrité et l'engagement qui bâtissent l'avenir d'une nation.