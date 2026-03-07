Madagascar: Mahajanga - Priorité à la création d'entreprise et aux droits des femmes

Comme il est de tradition, l'ouverture de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars a été marquée par un culte dirigé par le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) Mahajanga, à la cathédrale de l'église Fiangonana Loterana Malagasy à Tsaramandroso Ambony, à Mahajanga.

Cette année, le 8 mars tombe un dimanche, et les festivités organisées par le comité de célébration (Komitim-behivavy 8 Martsa ou KB8M) de Mahajanga ont démarré deux jours plus tôt.

« Ny vehivavy malagasy, hery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena » (« Femme malgache, force de renouveau pour la nation ») est le thème retenu à Madagascar pour la célébration de l'année 2026.

Ce qui distingue la célébration de cette année de celle des précédentes éditions est l'organisation de deux conférences, à la maison Akory Haly à Mangarivotra, hier.

Les thèmes des conférences-débat étaient orientés sur la création d'entreprise et les droits des femmes. La première conférence était dirigée par le directeur régional de l'Industrie Boeny. L'intervenant a apporté des explications et des conseils sur la création d'entreprises.

La seconde présentation a surtout évoqué les droits des femmes. Cet après-midi, un ciné-débat sur les droits des femmes est organisé à la maison Akory Haly à Mangarivotra à 16h30.

« Pour la première fois, les thèmes abordés étaient réellement utiles pour les femmes. Cela nous aide à nous développer, à investir et à dépendre moins des autres, y compris de nos maris. On peut commencer par une petite activité, puis l'agrandir progressivement. Les femmes ont besoin de ce type de formation, et c'était gratuit », s'est réjouie une membre d'une association de femmes.

Ce jour, une séance de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus est prévue dans tous les CSB de Mahajanga. Hier, le dépistage du cancer, sans distinction, était organisé dans les centres de santé de base CSB de Sotema et CSB de Mahabibo.

« Dimanche, le traditionnel grand carnaval réunira les manifestantes, avec la participation de toutes les associations et des forces vives. Le départ sera donné à 7 heures devant le jardin Cayla, puis le cortège parcourra la ville jusqu'au grand baobab en bord de mer. La marche s'achèvera par une séance de zumba. Nous invitons tout le monde à prendre part à cet événement », a déclaré Maroasoalaina Claudine, porte-parole du comité Komitim-behivavy 8 Martsa (KB8M) de Mahajanga.