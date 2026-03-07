Tunisie: Bateau de pêche disparu à Kelibia - Les recherches se poursuivent

Un responsable de la zone de la Garde maritime de Kelibia a déclaré que les recherches se poursuivent pour retrouver le bateau de pêche disparu depuis le 24 février dernier, ainsi que ses six membres d'équipage.

Selon notre source, un avion du ministère de la Défense effectue sa quatrième sortie aujourd'hui, en appui aux unités flottantes de la Garde maritime, dans le cadre d'un ratissage de la zone maritime située à environ 50 milles nautiques de nos côtes, près des eaux territoriales italiennes.

Selon Mosaïque, les recherches, entamées il y a 11 jours depuis la disparition du navire, se poursuivent au même rythme, avec seulement deux jours d'interruption en raison de mauvaises conditions météorologiques et de la houle élevée, dans l'attente de faire la lumière sur le sort du bateau et de son équipage.