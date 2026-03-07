Tunisie: Banlieue Sud - Trois individus interpellés suite à des actes de violence dans un train

Les agents de la sécurité nationale d'Ezzahrouni ont interpellé hier soir trois individus impliqués dans les violences et agressions à l'arme blanche survenues avant-hier dans un train de la banlieue sud. Cette rixe, opposant des habitants de Sidi Hassine et d'Ezzahrouni, a causé de graves blessures à l'abdomen chez plusieurs passagers.

Grâce aux caméras de surveillance du train, les enquêteurs ont pu identifier les agresseurs et procéder à ces premières arrestations après des descentes policières. Alors que les suspects interpellés ont été placés en garde à vue, d'autres membres du groupe identifiés font l'objet d'avis de recherche. Les victimes, hospitalisées, se sont vu prescrire des incapacités allant de 25 à 45 jours, tandis qu'une enquête judiciaire a été officiellement ouverte.