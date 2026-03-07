Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - USM - Un match référence...

L'USM doit gagner ou ranger ses ambitions continentales au placard.

N'ayant pas réussi à prendre le virage comme elle le souhaitait, face au Club Athlétique Bizertin, au stade 15-Octobre, l'Union Sportive Monastirienne a finalement lâché des points et devra donc avoir l'envie de rebondir cet après-midi, en s'attaquant à un gros morceau, le Club Sportif Sfaxien. A la réception du CSS, au Mustapha Ben Jannet, les Bleus doivent nécessairement l'emporter pour ne pas se faire distancer davantage de la course aux places d'accessit.

Cependant, pour le groupe de Tarek Jarraya, l'heure n'est pas à une remise en question radicale. La réalité crue est telle que le club du Ribat devra batailler jusqu'au bout pour terminer sur le podium.

Quelques jours après le nul peu glorieux contre le CAB, les Usémistes doivent sans délai relancer la machine et rattraper les points égarés. Et pour cela, le renouveau passera par une grosse performance face à un concurrent qui fonctionne efficacement.

Une chance à saisir, disent certains inconditionnels. Il est vrai que du côté des Bleus, affronter un cador après une parité poussive est justement bienvenu.

Ligne d'attaque révisée ?

L'USM reste une équipe solide et avec de la qualité à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Il faut en l'état rappeler que si les flux sortants d'hiver ont quelque peu altéré la stabilité de l'équipe, le fait que l'USM reste une équipe flexible démontre clairement qu'elle est une formation prometteuse et à fort potentiel. Aujourd'hui donc, le onze de Tarek Jarraya va vivre une nouvelle situation, face à une valeur sûre cette fois-ci.

Et pour livrer une belle performance à domicile, le technicien usémiste pourrait peut-être réviser sa ligne d'attaque sans toucher aux constantes ni aux deux autres compartiments. Ainsi, devant le capitaine Abdessalam Hlaoui dans les bois, l'on retrouverait la recrue d'hiver, Raed Bouchina sur le flanc droit, Youssef Herch sur le côté opposé, la paire Malek Miladi-Raed Chikhaoui dans l'axe, le piston guinéen Ousmane Diané avec le relayeur Chaim Jebali et le milieu offensif Mehdi Ganouni au coeur du jeu, et, enfin, Fakhreddine Ben Youssef, Brahim Gadiaga et Brahim Souissi en attaque. Enfin, au cas où l'option à deux attaquants serait retenue, un milieu offensif supplémentaire débutera la partie, et le ballottage serait favorable à Adnene Yaakoubi même si Nassim Douihech et Adem Boulila sont disponibles.