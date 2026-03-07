Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - EST - Sur sa lancée !

Rester sur sa lancée en alignant la passe de deux, de surcroît avec la manière, est l'ambition de Patrice Beaumelle à une semaine de l'explication contre Al Ahly.

En foulant tout à l'heure le terrain central de l'Olympique de Radès, les "Sang et Or" ne peuvent pas s'empêcher de penser au match-choc qui les opposera dans une semaine sur la même pelouse à Al Ahly d'Egypte. Un quart de finale aller de la Champions League que les hommes de Patrice Beaumelle aspirent à réussir au mieux pour maximiser leurs chances de qualification aux demi-finales.

Cela dit, les Espérantistes doivent réussir auparavant le match de championnat qu'ils disputeront cet après-midi contre l'ASM. Un match dont le résultat et, surtout, le visage que présentera l'équipe aura de l'incidence sur le moral des joueurs et l'ambiance au sein du groupe et dans le sillage de l'équipe avant l'explication contre Al Ahly.

C'est pourquoi l'ambition de Patrice Beaumelle est de rester sur sa lancée en alignant la passe de deux avec, de préférence, un score aussi large que celui obtenu lors de la dernière rencontre remportée devant l'OB par trois buts à zéro.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet après-midi, le technicien "sang et or" récupère l'arrière droit, Ibrahima Keita, qui a purgé sa suspension. Quant à Yan Sasse et Koussay Maacha, ils ne sont pas encore opérationnels à 100% et les voir reprendre du service tout à l'heure est peu probable. Cela dit, Patrice Beaumelle peut toujours compter sur les artisans de la large victoire ramenée de Béja, Kouceila Boualia, Jacques Diarra et Achref Jabri, notamment.