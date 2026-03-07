Tunisie: Campagne de dépistage de l'hypothyroïdie - Une première à Béja et dans le Nord-Ouest

Une campagne gratuite de dépistage de l'hypothyroïdie s'est tenue ce samedi aux consultations externes de l'hôpital régional de Béja. Selon le directeur régional de la santé, le Dr Mounir Jebali, il s'agit d'une première pour la région et l'ensemble du Nord-Ouest tunisien.

L'initiative a permis de réaliser des analyses sur place, dont les résultats seront communiqués ultérieurement aux bénéficiaires.

Le Dr Jebali a précisé que, bien que la campagne couvre également le diabète, l'accent a été mis sur les troubles de la thyroïde afin de détecter de nouveaux cas et d'assurer leur prise en charge, compte tenu de la prévalence de cette pathologie dans la zone.

Une seconde journée porte ouverte et gratuite est déjà programmée pour le 14 mars prochain. Elle mobilisera une endocrinologue, des techniciens de laboratoire et des cadres paramédicaux pour accueillir entre 300 et 400 citoyens.

Cette action s'inscrit dans le cadre du programme lancé par le ministère de la Santé à l'occasion du mois de Ramadan. À Béja, ce programme de solidarité s'étend aux hôpitaux de Nefza, Amdoun, Medjez El Bab, Teboursouk, Thibar, Goubellat et Testour.

La campagne a enregistré une forte affluence, particulièrement de la part des femmes. Les participants ont salué cette opportunité qui leur permet, souvent pour la première fois, de bénéficier d'une consultation spécialisée pour la thyroïde en plus des contrôles habituels de la tension artérielle et de la glycémie.