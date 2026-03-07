Tunisie: Textile et habillement - Les exportations tunisiennes franchissent la barre des 9 milliards de dinars en 2025

Les exportations tunisiennes du secteur textile et habillement ont dépassé les 9 milliards de dinars en 2025. Selon la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH), cette performance confirme la résilience et la compétitivité de l'industrie nationale face à un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et un ralentissement économique.

Ce bilan exclut les ventes des entreprises fournissant les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, estimées à plus de 2,2 milliards de dinars.

Malgré l'instabilité internationale et la pression des pays à faibles coûts de production, la Tunisie a maintenu un niveau d'exportation élevé. Les segments du textile technique, de la mode de luxe et des vêtements professionnels à forte valeur ajoutée ont enregistré une croissance notable. En revanche, des secteurs comme le denim, la lingerie et les maillots de bain ont été plus durement touchés par la volatilité de la demande mondiale.

Pour la Fédération, ces résultats témoignent de l'engagement des entreprises tunisiennes et de leur grande capacité d'adaptation.

Ils reflètent également la reconnaissance internationale du savoir-faire et de l'expertise technique de la main-d'oeuvre locale sur les marchés étrangers.