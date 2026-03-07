Tunisie: Commerce - Le prix de la viande de poulet plafonné

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé, samedi 9 mars 2026, l'instauration de prix maximaux pour la vente du poulet : 5,300 millimes le kilo à la vente pour les abattoirs et 7,500 millimes le kilo à la vente au détail.

Le ministère a appelé tous les acteurs du secteur de la distribution de la volaille à fournir aux services centraux et régionaux du commerce toutes les informations disponibles sur les prix d'achat, les méthodes de vente appliquées par les producteurs et distributeurs, et tout élément pouvant indiquer des pratiques de prix excessifs ou de comportements anticoncurrentiels.

Cette décision fait suite à des observations selon lesquelles certains producteurs et distributeurs de poulet vivant et de viande de volaille appliqueraient des augmentations répétitives et excessives, perturbant les circuits de distribution et compliquant les efforts du ministère pour garantir des prix justes sur ce produit essentiel pour les ménages.

Le ministère a rappelé que toutes les sanctions légales et administratives maximales seront appliquées à quiconque sera reconnu coupable de pratiques spéculatives illégales.

