Tunisie: Métro - Un passager chute d'une rame aux portes ouvertes sur la ligne 2

Un drame s'est produit hier en début d'après-midi dans le métro. Un jeune passager a fait une chute alors qu'il se trouvait à bord d'une rame de la ligne 2 circulant portes ouvertes, une situation régulièrement dénoncée par les usagers.

Selon des témoignages, plusieurs conducteurs laissent parfois les portes des rames ouvertes pendant le trajet, soit par négligence, soit parce que certains passagers s'y agrippent et empêchent leur fermeture. Cette pratique dangereuse a fini par provoquer un drame.

Hier, dans une rame bondée de la ligne 2, un jeune usager a perdu l'équilibre avant de tomber et de glisser sous les rails alors que le métro était en mouvement. L'incident a entraîné l'arrêt du trafic pendant plus d'une heure.

Les équipes de secours sont intervenues pour dégager la victime et la transporter à l'hôpital afin qu'elle reçoive les soins nécessaires. Pendant ce temps, les passagers ont été contraints de terminer leur trajet à pied.

Cet accident relance la question de la responsabilité et de la sécurité dans les transports publics. De nombreux usagers s'interrogent : qui doit répondre d'un tel incident, susceptible de se reproduire si les règles de sécurité ne sont pas strictement appliquées à l'intérieur des rames ?

L'ouverture des portes lorsque le métro est en marche devrait être formellement interdite et faire l'objet de sanctions. La Transtu est appelée à renforcer la présence d'agents de contrôle dans les stations et à bord des rames afin de faire respecter l'ordre.

Au-delà du matériel roulant, c'est avant tout la sécurité des passagers qui est en jeu dans un réseau de transport quotidiennement fréquenté par des milliers d'usagers.