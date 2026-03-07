Tunisie: 10ème anniversaire de l'épopée du 7 mars à Ben Guerdane - Les ministres de la Défense et de l'Intérieur président une cérémonie officielle

Ce samedi 7 mars 2026, les ministres de la Défense nationale, Khaled Shili, et de l'Intérieur, Khaled Nouri, ont présidé à Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) la cérémonie officielle marquant la décennie de la victoire historique contre le terrorisme.

Après s'être recueillis à la mémoire des 21 martyrs au cimetière de Sidi Khelif et au mémorial de la ville, les ministres ont délivré des messages de fermeté et d'unité.

Khaled Shili a mis l'accent sur la bravoure des forces armées et des citoyens en 2016 qui demeure le symbole d'une nation soudée.

Il a insisté sur le fait que la sécurité nationale repose désormais sur un développement équitable des zones frontalières pour garantir la dignité des habitants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Khaled Nouri a affirmé que la Tunisie est sortie victorieuse d'un défi existentiel face à l'obscurantisme.

Précisant que la loyauté envers les martyrs se traduit par des actes concrets et un soutien constant à leurs familles, il a rappelé que la protection de la patrie est une responsabilité collective impliquant l'État, l'école et la société civile.

La journée, qui s'est déroulée en présence du gouverneur et des familles des victimes, clôture une semaine de festivités culturelles, sportives et de caravanes de santé entamée le 2 mars dernier.