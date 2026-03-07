Tunisie: Ligue 1 (23e journée) - Le Club Africain en déplacement périlleux à Ben Guerdane

Le dauphin clubiste sera en déplacement périlleux chez l'US Ben Guerdane, 11e au classement, à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 1 de football professionnel qui sera clôturée dimanche.

Ce rendez-vous intervient à un moment clé de la saison pour la formation de Bab Jedid, déterminée à maintenir la pression dans la course au titre face à son rival direct, l'Espérance de Tunis. En face, l'US Ben Guerdane abordera cette rencontre avec l'ambition de tirer profit de l'avantage du terrain et du soutien de son public afin de mettre fin à une série de contre-performances.

Les protégés de Faouzi Benzarti tenteront de confirmer leur dynamique positive et de signer une troisième victoire consécutive. Ils devront toutefois composer avec l'absence de leur principal atout offensif, Firas Chaouat, meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Malgré cette absence, le Club Africain pourra compter sur la solidité remarquable de sa ligne défensive, qui n'a concédé qu'un seul but lors de ses dix dernières sorties, encaissé à l'extérieur face au CS Sfaxien. Cette stabilité repose notamment sur les prestations du trio axial composé de Hamza Ben Abda, Taoufik Cherifi et Yassine Bouabid, lesquels ont su préserver l'équilibre du dispositif défensif malgré le départ, lors du mercato hivernal, du défenseur libyen Ali Youssef, transféré au FC Nantes.

De son côté, l'équipe de Ben Guerdane cherchera à interrompre une série négative de trois défaites consécutives et à renouer avec le succès qui lui échappe depuis la 17e journée, lorsqu'elle avait battu l'AS Marsa à domicile sur le score de 1-0. Cette série défavorable a relégué l'équipe à la 12e place avec 24 points, soit seulement trois unités d'avance sur la zone de relégation.

Les statistiques récentes entre les deux formations penchent également en faveur du Club Africain. Depuis sa victoire 1-0 obtenue le 13 janvier 2023, l'US Ben Guerdane n'est plus parvenue à s'imposer face aux Clubistes lors de neuf confrontations consécutives, concédant cinq défaites pour quatre matches nuls. Les Sudistes espèrent donc profiter de la rencontre de dimanche pour briser cette série et prendre une bouffée d'oxygène.

Par ailleurs, le stade Enneifer du Bardo sera le théâtre d'une affiche classique entre le Stade Tunisien, quatrième avec 41 points, et l'Étoile du Sahel, sixième avec 33 points.

La formation bardolaise tentera de réagir après la défaite par pénalité que lui a infligé cette semaine la Ligue Nationale de Football Professionnel contre l'O.Béja, pour le compte de la 21e journée, à la suite de l'alignement de cinq joueurs étrangers. Cette décision lui a coûté les points de la victoire et provoqué son recul à la quatrième place.

Hormis cette défaite sur tapis vert, le Stade Tunisien reste invaincu à domicile cette saison, avec un bilan de sept victoires et trois matches nuls. L'équipe partage par ailleurs la meilleure défense du championnat avec l'Espérance, n'ayant encaissé que sept buts depuis le début de l'exercice.

Pour sa part, l'Etoile du Sahel abordera cette confrontation avec un moral au beau fixe après avoir enchaîné trois succès consécutifs lors des dernières journées. Cette rencontre constituera un test important pour les coéquipiers du gardien Sabri Ben Hassan, engagés dans une tentative de remontée progressive au classement.

Enfin, sur la pelouse du stade Hamda Laouani, la lutte s'annonce intense entre la JS Kairouan, 13e avec 21 points, et le CA Bizertin, 11e avec 25 points, deux formations directement concernées par la lutte pour le maintien.

La formation aghlabide aspire à retrouver le chemin du succès après n'avoir récolté qu'un seul point lors des deux dernières journées (une défaite à domicile face à l'Etoile du Sahel et un match nul en déplacement contre l'ES de Zarzis). L'équipe devra toutefois corriger ses lacunes défensives, la JSK disposant à ce stade de la défense la plus perméable du championnat avec 33 buts encaissés. Elle comptera également sur l'efficacité de son attaquant malien Abdoulaye Kanou, auteur de cinq réalisations, pour parvenir à la marque.

Le CA Bizertin, pour sa part, abordera cette rencontre avec l'objectif prioritaire d'éviter la défaite afin de préserver l'écart qui le sépare de son adversaire du jour. Fort d'une défense restée inviolée lors des trois dernières journées, le club nordiste tentera de surprendre son adversaire et décrocher un succès à l'extérieur qui lui échappe depuis la cinquième journée du championnat.