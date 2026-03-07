Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - Matchs avancées - L'ASS maintient l'espoir

A la faveur de leur victoire face à l'ESZ, les Cap-bonnais entretiennent désormais l'espoir du maintien. La JSO à son tour enfonce davantage l'ASG.

En mise en bouche de la 23 ronde de L1, deux matchs se sont déroulés hier. Solidement ancrées dans le ventre mou du classement, l'ESZ et la JSO se produisaient respectivement au Kram face à l'AS Soliman, et à Gabès à l'épreuve de la Zliza. Volet visées des quatre formations citées, l'ASS voulait rompre avec la série de cinq défaites consécutives, alors que l'ESZ entendait renouer avec le succès, et ce, après un cycle de sept rencontres sans valider.

Quant à l'AS Gabès, avant-dernier, au révélateur d'une JS Omrane pétillante de santé, seule la victoire devait permettre aux Gabésiens de lancer l'opération maintien. Ainsi se pose le décor de la renconte. Quant aux faits saillants, la première période n'a rien donné sur les deux matchs, le temps d'engager le second half, de voir la JSO débloquer le score par Mustapha Souissi et l'ASS ouvrir la marque par Ahmed Bouassida.

Au final, en dépit d'une légère domination, l'ESZ plie devant le réalisme des Capbonnais, alors que dans le même temps, l'ASG cède par deux fois contre la JS Omrane avec un doublé de Mustapha Souissi, son 2e but étant intervenu à la 102'.

Sur ce match, signalons au passage que les deux formations ont évolué en infériorité numérique lors du second half, et ce, après les cartons rouges écopés par le Gabésien Najd Helali et le Omranien Chikozi Bede. Notons pour finir que l'interminable match entre la Zliza et la JSO a été émaillé par des débordements dans les tribunes.