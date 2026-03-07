Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - ASM - Un périlleux déplacement

Restant sur une lourde défaite concédée à domicile, les Marsois se déplacent cet après-midi à Radès pour affronter le leader.

Une mission qui n'est pas de tout repos pour les hommes d'Ameur Derbal.

Le coach marsois doit redoubler d'imagination pour éviter un nouveau revers aussi lourd que la lourde défaite concédée il y a une semaine devant le Stade Tunisien sur le score sans appel (0-4).

Outre le résultat du match, Ameur Derbal sera privé des services d'un de ses joueurs cadres, le milieu Omar Traïdi, expulsé par l'arbitre à la suite d'une altercation avec un supporter qui a envahi le terrain.

L'incident a eu un impact négatif sur le moral des joueurs, d'autant que le capitaine de l'équipe, Sami Hlel, pris aussi pour cible par une frange de supporters, a préféré ne pas revenir sur le terrain en deuxième mi-temps.

Depuis, une semaine s'est écoulée, mais l'impact de ce qui s'est passé lors du dernier match hante toujours les esprits, de Sami Hlel en particulier qui, jusqu'à jeudi, n'a pas repris les entraînements.

Il faut donc s'attendre à ce que le deuxième gardien, Mohamed Béchir Abbassi, garde les bois tout à l'heure. Ameur Derbal a insisté sur le placement défensif et sur l'obligation de réduire les espaces devant les porteurs de balle de l'EST.

Les milieux, comme Khaloui et Gneba, auront un énorme travail à faire pour atténuer la pression sur les défenseurs. L'ASM jouera sans complexes.