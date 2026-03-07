Ile Maurice: Liberté conditionnelle refusée, deux bateaux saisis par la FCC

La demande de remise en liberté conditionnelle d'Avinash Luchoo, surnommé Poum, et de Hans Greedhur a été rejetée ce vendredi par la Cour de Pamplemousses. Les deux hommes, arrêtés pour soupçons de blanchiment d'argent, restent donc en détention pendant que les investigations de la Financial Crimes Commission (FCC) se poursuivent.

Dans la foulée, les enquêteurs ont mené une opération sur le littoral nord de l'île, où deux embarcations associées à Avinash Luchoo ont été récupérées et placées sous scellés. Les bateaux ont été chargés sur des camions avant d'être transportés jusqu'au siège de la FCC à Réduit, où ils feront l'objet d'analyses.

Cette intervention s'inscrit dans la continuité d'une découverte effectuée la veille par des officiers. Lors de cette opération, une embarcation suspecte avait été localisée près de la côte. Le bateau reposait sur des barils et des blocs de béton, une disposition inhabituelle qui a rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs. Selon les premiers éléments, cette installation pourrait indiquer une tentative de dissimuler l'embarcation ou de la soustraire à l'attention des autorités.

Après avoir sécurisé la zone, les officiers ont engagé les procédures nécessaires pour récupérer le bateau et le transférer vers la FCC. Les investigations ont ensuite conduit à l'identification d'une seconde embarcation, également liée à l'entourage de Luchoo, qui a été saisie lors d'une nouvelle opération hier.

Les deux bateaux pourraient constituer des pièces importantes pour les enquêteurs, notamment afin d'établir leur utilisation éventuelle dans certaines activités suspectes ou de retracer des déplacements en mer liés à l'enquête.

Pendant ce temps, Poum Luchoo et Hans Greedhur restent en détention alors que la FCC poursuit ses investigations pour déterminer l'étendue du réseau présumé de blanchiment d'argent et identifier d'éventuels autres protagonistes impliqués dans cette affaire.