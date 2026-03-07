Ile Maurice: Volley-ball - Les Quatre-Bornaises étaient si proches...

L'équipe féminine du Quatre-Bornes VBC a échoué de très peu, hier, en demi-finale du 30e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) au Palais des Sports de Roche Caïman aux Seychelles. La qualification pour la finale qui semblait lui tendre les bras lui a glissé entre les doigts en toute fin du cinquième set décisif.

Les championnes de Maurice avaient de nouveau pris un mauvais départ dans cette demi-finale face au Tampon Gecko Volley. Elles devaient concéder les deux premiers sets, 22-25 et 24-26. Toutefois, Valentine Paul et ses coéquipières se remettaient dans le sens de la marche au troisième set qu'elles remportaient très largement, 25 à... 7 ! Remontées à bloc et avides de prendre leur revanche sur les Tamponnaises qui les avaient sorties en quart de finale l'année dernière à Maurice, les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing poursuivaient leur montée en régime dans la quatrième manche et égalisaient (25-15). Dans le tie-break, avec des Réunionnaises abasourdies, les Mauriciennes semblaient tenir le bon bout avant de perdre le fil vers la fin pour s'incliner, 12-15.

La capitaine Natacha Guermeur et ses camarades défendront bien leur titre aujourd'hui en finale face à Anse Royale à 15h. Cette dernière formation a surpris en remportant le duel 100 % seychellois face à City Ladies en quatre sets, 26-24, 25-14, 26- 28 et 25-23. Les joueuses de Julien Onézime disputeront le match pour la 3e place face aux Quatre-Bornaises ce matin à 8h30.

«Ça a été un match très très intense. On a été malmenées dans les troisième et quatrième sets. On a eu du mal à se remettre dans le match alors qu'on avait très bien commencé. L'équipe de Quatre-Bornes a été hyper offensive. Elles ont tout donné. En plus, elles enchaînaient avec un autre match en cinq sets après celui d'hier (jeudi). Félicitations à Quatre-Bornes. Nous, on est très contentes d'être en finale. En plus, il y avait les garçons présents pour nous encourager. Les deux équipes du Tampon sont en finale et on est très heureux», devait confier, tout sourire la capitaine du TGV.

Pas de finale cette année encore pour Oranges Club Sportif d'Amitiés. Les champions de Rodrigues se sont, comme l'année dernière, incliné devant le Tampon Gecko Volley. Dans cette demi-finale qui s'annonçait équilibré, les Réunionnais ont frappé en premier en enlevant le set initial, 25-17. Fabrice Pierre-Louis et ses camarades ont ensuite égalisé en s'offrant le deuxième sur le même score. Mais par la suite, Raphaël Guermeur et ses coéquipiers allaient avoir la mainmise sur le jeu pour d'abord reprendre l'avantage (25-16) avant de conclure au quatrième set, 25-20.

«Je suis ravi, forcément, puisqu'on va en finale. Donc, l'aventure continue. Ce n'était pas un match d'un niveau exceptionnel. Il y a eu beaucoup de fautes directes. On sait que eux (les joueurs d'Oranges), c'est leur jeu de prendre beaucoup de risques et de mettre beaucoup d'énergie, de tenter des choses. Du coup, ils ont très bien joué dans le deuxième set alors que dans le troisième, ils ont fait beaucoup de fautes directes. Nous, on a essayé d'être à peu près constants et de poser un rythme de croisière. On a plutôt réussi puisqu'on gagne 3-1. Donc, on est satisfaits», a commenté Maxime Guermeur, réceptionneurattaquant du Tampon Gecko Volley.

Le tenant du titre affrontera en finale aujourd'hui le vainqueur de la seconde demifinale qui opposait, hier soir, la Gendarmerie Nationale de Madagascar au Saint-Denis Olympique de la Réunion.

Les matches de classement se sont poursuivis hier. L'équipe masculine du Quatre-Bornes VBC termine à la cinquième place après sa victoire aux dépens des Seychellois de Premium Spikers, 25-15, 25-22 et 25-18. Le Port-Louis Fire Star prend la 9e place grâce à son succès contre le VC Tsingoni de Mayotte, 25-20, 25-21, 25- 15. L'autre equipe mahoraise, Zamfi, se classe 7e après sa victoire devant les Seychellois de Neo Boyz, 20-25, 25-23, 22-25, 25-17 et 15-8. La 11e place revient aux Malgaches de Mutuelle Assurance Malagasy qui se sont défaits de Brotherood des Seychelles, 25-14, 25-23 et 25-17. En féminin, deux matches comptant pour les 5e-8e places étaient au programme. Le Saint-Denis Olympique a pris la mesure de Premium Cobra des Seychelles, 25-23, 25-20 et 25-23, tandis que Squad-X est sortie vainqueur du duel 100 % malgache face à la Gendarmerie Nationale, 25-16, 25-22, 20-25, 20-25 et 17-15.