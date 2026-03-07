Ile Maurice: Pamplemousses SC en embuscade

La Super League entame ce week-end sa 13e journée avec des enjeux cruciaux aux deux extrémités du classement. Alors que la course au titre s'intensifie, le leader, La Cure Waves, n'a plus le droit à l'erreur s'il veut maintenir son avance sur un peloton de chasse de plus en plus menaçant. Mais la partie ne s'annonce pas aisée contre le Cercle de Joachim, en quête de confiance.

Dimanche, au stade George V, tous les regards seront tournés vers le duel entre les Curepipiens (4e) et les Portlouisiens (1eᣴ). Avec 30 points au compteur, les leaders affichent des statistiques impressionnantes, notamment une attaque de feu (39 buts marqués). Cependant, ils affrontent une équipe de Joachim solide, qui cherche à valider sa place sur le podium et qui espère surtout une meilleure conclusion en cette fin de saison. Un faux pas des Waves pourrait relancer totalement le championnat. Jusqu'ici, c'est le Cercle de Joachim qui possède l'avantage psychologique après avoir infligé trois revers de rang aux Waves.

Le dauphin, Pamplemousses SC (26 points), semble avoir une carte maîtresse à jouer. Opposés dimanche à la lanterne rouge, Pointe-aux-Sables Mates, les Nordistes partent largement favoris. Les Mates, toujours en quête de leur premier point après 12 défaites consécutives et 49 buts encaissés, devront réaliser un miracle pour freiner l'ambition de Pamplemousses, qui espère réduire l'écart avec le sommet.

En ouverture samedi au stade Sir Gaëtan Du- val, le Petite-Rivière-Noire FC (7e) accueille l'AS Vacoas/Phoenix (6e). Les deux formations, à égalité de points (17), se livreront une bataille tactique pour basculer dans la première moitié du tableau. Une victoire permettrait à l'un des deux camps de frapper aux portes du podium.

ASPL 2000 (8e) tentera, pour sa part, de s'éloigner de la zone rouge face à l'US Beau-Bassin/Rose-Hill (9e). Pour l'ASPL, c'est l'occasion idéale de distancer définitivement un concurrent direct qui ne compte que 7 points. A noter que Chebel Citizen et AS Rivière du Rempart ont joué en match avancé vendredi.

Programme - 15h30

Samedi

Petite-Rivière-Noire FC - AS Vacoas/Phoenix - Sir Gaëtan Duval

Dimanche

Cercle de Joachim - La Cure Waves - George V

ASPL 2000 - US Beau-Bassin/Rose-Hill - Sir Gaëtan Duval

Pamplemousses SC - Pointe-aux-Sables Mates - Auguste Vollaire