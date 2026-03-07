Ile Maurice: Décès de Clifford Oxenham, pilier historique du commerce des vins et spiritueux à Maurice

Clifford Oxenham, président et directeur général de E.C. Oxenham & Co. Ltd, s'est éteint le mercredi 4 mars 2026. Figure respectée du monde des affaires, il a consacré une grande partie de sa vie à développer et à pérenniser l'entreprise familiale, devenue au fil des décennies l'un des acteurs majeurs de l'importation et de la distribution de vins et de spiritueux dans le pays.

À la tête de cette maison historique pendant plusieurs décennies, Clifford Oxenham a poursuivi l'oeuvre entamée par les générations précédentes, consolidant la réputation et l'ancrage d'E.C. Oxenham & Co. Ltd dans un secteur fortement concurrentiel.

Fondée au début du XXe siècle, l'entreprise Oxenham joue un rôle central dans l'approvisionnement du marché local. Sous la direction de Clifford Oxenham, la société a poursuivi sa modernisation et renforcé son portefeuille de marques internationales, tout en consolidant ses relations avec les producteurs et partenaires étrangers. Cette stratégie a permis à la maison Oxenham de rester un acteur clé dans un secteur intimement lié à l'essor de l'industrie touristique mauricienne.

L'évolution du secteur hôtelier et gastronomique a en effet contribué à transformer le marché des vins et spiritueux, exigeant une diversification et une montée en gamme de l'offre. Clifford Oxenham a su accompagner ces mutations, positionnant l'entreprise comme un partenaire privilégié de l'hôtellerie et de la restauration.

Discret mais influent

Dans le paysage économique, Clifford Oxenham était reconnu pour son leadership discret et son attachement aux valeurs entre-preneuriales familiales. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent un dirigeant rigoureux, profondément attaché à la pérennité de l'entreprise et à la transmission du savoir-faire.

Sa gestion s'inscrivait dans une vision de long terme, caractéristique des grandes maisons familiales mauriciennes qui ont traversé plusieurs générations tout en conservant leur identité.

Au-delà de la gestion quotidienne de l'entreprise, il a également contribué à maintenir des standards élevés dans un secteur où la qualité des produits, la confiance des partenaires et la réputation commerciale sont essentielles.

La relève déjà assurée

Aujourd'hui, la nouvelle génération de la famille Oxenham a pris le relais au sein de l'entreprise. Enfants et petits-enfants poursuivent le développement de cette maison historique, avec la volonté affirmée de préserver l'héritage transmis par Clifford Oxenham.

La disparition de Clifford Oxenham marque la fin d'un chapitre important dans l'histoire d'une entreprise familiale qui fait partie du tissu économique mauricien depuis plus d'un siècle.

Son héritage se mesure autant à la solidité de l'entreprise qu'il laisse derrière lui qu'à la continuité familiale qui en assure désormais la direction.

En hommage à sa mémoire, les bureaux d'E.C. Oxenham & Co. Ltd ont été exceptionnellement fermés le vendredi 6 mars 2026.