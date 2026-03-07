Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar vise un résultat sur les chemins blancs italiens

La championne mauricienne Kimberley Le Court-Pienaar s'apprête à lancer sa saison européenne 2026 avec l'une des courses les plus spectaculaires du calendrier : les Strade Bianche.

Après une année 2025 exceptionnelle, marquée notamment par une victoire historique sur Liège-Bastogne-Liège et un succès d'étape sur le Tour de France Femmes où elle avait également porté le mythique maillot jaune, la Mauricienne aborde cette nouvelle campagne avec une confiance et des ambitions renforcées.

La course italienne, disputée sur les célèbres routes blanches de Toscane avec départ et arrivée à Sienne, constitue l'un des premiers grands rendez-vous du printemps. Malgré sa création relativement récente, l'épreuve s'est rapidement imposée comme l'une des plus belles et exigeantes du calendrier. Les coureuses devront affronter près de 33 kilomètres de sterrati répartis sur onze secteurs, dont les redoutés San Martino in Grania, Colle Pinzuto et Le Tolfe, avant un final spectaculaire dans la montée pavée de la Via Santa Caterina menant à la Piazza del Campo.

Au sein de son équipe AG Insurance-Soudal, Kimberley Le Court-Pienaar pourra compter sur une formation solide composée de Mireia Benito, Letizia Borghesi, Lore De Schepper, Justine Ghekiere et Urska Zigart. L'objectif sera clair : peser sur la course et viser un résultat de premier plan sur ces routes aussi techniques que sélectives.

La Mauricienne se présente en Italie avec un moral au beau fixe après un début de saison encourageant au UAE Tour Women. Elle y a terminé quatrième du classement général après une prestation remarquée dans l'ascension finale du Jebel Hafeet, démontrant déjà une excellente condition physique. «Après un hiver qui n'a pas été des plus faciles, commencer la saison avec le Tour des Émirats arabes unis était tout à fait logique. Du beau temps, une bonne ambiance et une course qui offre vraiment un peu de tout : des bordures, des étapes plates et une arrivée au sommet d'une montagne. C'est une excellente façon de démarrer la saison», a-t-elle expliqué.

Malgré une légère frustration de manquer le podium cette année, la Mauricienne retient surtout la performance collective de son équipe. «Bien sûr, terminer 4e au classement général est un peu frustrant après être montée sur le podium l'année dernière, mais dans l'ensemble, nous pouvons être vraiment fières de la façon dont nous avons couru en équipe. L'engagement dont nous avons fait preuve les unes envers les autres tout au long de la semaine, que ce soit pour les étapes de sprint, pour nous protéger mutuellement tout au long de la course ou pour nous positionner dans le Jebel Hafeet, a vraiment montré à quel point nous avons progressé collectivement.»

La championne mauricienne aborde désormais les classiques printanières avec une ambition assumée. «L'année dernière a été incroyable, non seulement pour moi personnellement, mais aussi pour toute l'équipe. Nous avons obtenu de nombreux résultats exceptionnels et vécu des émotions incroyables, et c'est ce que j'espère également pour 2026 : revivre ces émotions et performer dans toutes les courses auxquelles je participerai. Je suis très ambitieuse et prête à relever tous les défis, c'est pourquoi j'espère que cette saison sera encore meilleure. Notre équipe a beaucoup progressé, nous croyons en nous et en ce que nous pouvons accomplir, et je pense que le reste du peloton devrait nous craindre.»

Du côté du staff, la directrice sportive Dani Christmas insiste également sur l'importance de ce premier grand rendez-vous italien. «Un week-end important nous attend en Italie. C'est une course très spéciale, qui exige une préparation de très haut niveau de la part des coureuses et du staff. Nous sommes prêtes et nous nous rendons à Sienne avec une équipe très solide pour viser un résultat au plus haut niveau.»

Elle souligne également la progression collective de la formation belge : «Kim a fait une excellente course l'année dernière, mais en 2026, nous avons déjà franchi un cap en tant qu'équipe grâce aux excellentes performances de toutes les filles qui s'aligneront à Sienne. Nous allons utiliser notre solide effectif pour courir de manière agressive.»

Au-delà de la course elle-même, ce week-end italien aura aussi une dimension formatrice pour les jeunes talents de l'équipe. «C'est un week-end spécial : dans le cadre de leur programme d'apprentissage et de développement, nous emmènerons nos coureuses Devo afin qu'elles puissent se préparer aux côtés de l'équipe World Tour et avoir un avant-goût de la course à laquelle elles aspireront à participer dans les années à venir. Elles pourront effectuer une reconnaissance et passer du temps avec les coureuses du World Tour, une expérience qui leur apprendra beaucoup», a ajouté Dani Christmas.

Dans ce contexte, la participation de Kimberley Le Court-Pienaar aux Strade Bianche marque une nouvelle étape dans sa progression et dans les ambitions de son équipe. Sur ces routes poussiéreuses et imprévisibles de Toscane, la Mauricienne aura une nouvelle occasion de confirmer qu'elle fait désormais partie des grandes protagonistes du peloton international.