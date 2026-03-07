Ile Maurice: Trois prétendants pour un fauteuil de leader

La course à la promotion et au titre de champion de la Première Division Nationale s'intensifie alors que la 13e levée se profile ce weekend. Avec un classement par- ticulièrement serré en tête, chaque point vaudra son pesant d'or, notamment pour le duo de leaders qui se tient dans un mouchoir de poche.

Le leader actuel, Roche-Bois Bolton City (22 points), clôturera cette journée dimanche soir au stade St François-Xavier face à La Gaulette Shark. Bien que les Requins du Sud-Ouest pointent à la 8e place, ils restent une équipe imprévisible capable de bousculer les favoris. Pour Bolton City, l'enjeu est clair : conserver sa différence de buts supérieure (+7 contre +4) pour rester aux commandes alors que les Sharks se battent pour le maintien.

La pression sera déjà sur les épaules des Portlouisiens puisque le Curepipe Starlight SC, dauphin avec le même nombre de points, ouvrira le bal samedi au stade George V. Les Curepipiens reçoivent les Port-Louis Black Horns (5e). Une victoire permettrait au CSSC de s'emparer provisoirement du fauteuil de leader et de mettre une pression psychologique immense sur les Rocheboisiens.

Derrière ce duo, la menace gronde. Upper Vale Starlight (3e, 20 points) se déplace samedi à St François-Xavier pour défier Grande-Rivière-Noire West-coast. Forts de la meilleure attaque du championnat (22 buts), les joueurs d'Upper Vale savent qu'un succès pourrait les propulser aux deux premières places en cas de faux pas des leaders.

Enfin, il faudra surveiller de près Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers. Quatrièmes avec 17 points mais avec un match en moins, ils restent virtuellement dans la course au titre. Leur duel dimanche contre l'Entente Boulet-Rouge/ RMR au stade Auguste Vollaire sera capital pour rester au contact du podium.

Programme

Samedi - 15h30

Curepipe Starlight SC - Port-Louis Black Horns - George V

GRN Westcoast - Upper Vale Starlight - St François-Xavier

Dimanche - 18h30

Roche-Bois Bolton City - La Gaulette Shark - St François-Xavier

Entente Boulet-Rouge/RMR - GRSE Wanderers - Auguste Vollaire