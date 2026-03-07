Afrique: Boxe - 3 Mauriciens en quête d'une qualification pour les JOJ de Dakar

Trois boxeurs mauriciens sont actuellement en Thaïlande pour participer à la World Boxing Futures Cup, une compétition réservée aux moins de 19 ans qui se déroule du 8 au 15 mars à Bangkok.

Il s'agit de Denzel Namaseevayen (55 kg), Julian Agathe (60 kg) et Denzel Siballam (65 kg). Les trois pugilistes sont accompagnés de leur entraîneur Josian Lebon pour ce déplacement important.

Ce tournoi international, organisé sous l'égide de World Boxing, représente une étape majeure dans le parcours des jeunes boxeurs. Il constitue en effet l'une des opportunités pour tenter de décrocher une qualification pour les Jeux Olympique de la Jeunesse de Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre. Les trois représentants mauriciens tenteront ainsi de briller sur le ring face à une forte concurrence internationale, avec l'espoir de se rapprocher d'une participation à cette prestigieuse compétition qui se tiendra pour la toute première fois sur le sol africain.