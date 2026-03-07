Congo-Brazzaville: Musique - NJ Waif s'apprête à sortir son premier opus « Témoignage »

De son vrai nom Ansi Joane Henoc Nazaire, l'artiste musicien NJ Waif est un chanteur et compositeur congolais au talent atypique dont la polyvalence le prédit à un bel avenir.

Né le 5 novembre 2001, NJ Waif a été marqué dans sa tendre enfance par de nombreuses épreuves et contingences. Il a su préserver malgré tout sa foi et sa persévérance en l'avenir devant les écueils dressés sur son chemin.

Plus de vingt ans plus tard, son talent commence à émerveiller et à susciter de l'admiration. Son univers musical est à la croisée de l'afro, de la pop, du RnB, d'amapiano et du rap évangélique. Un mélange de styles et de mélodies qui le distingue des autres et qui fait sa particularité.

Élevé par sa mère, Nathalie Janvier Mongo, NJ Waif a grandi loin de l'amour paternel. Cette situation l'a profondément ébranlé tout comme les ennuis de santé qui ont jalonné son enfance. Ainsi, entre le silence intérieur et les combats personnels, la musique a été longtemps son seul refuge. Le langage de la musique est devenu pour lui la manière la plus sincère de guérir et d'exister.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre avec son mentor Sty of God va être le déclencheur de son talent en veilleuse. L'artiste fait ses premiers pas dans la musique dite profane, ce qui lui permet de se découvrir mais sans pour autant combler le vide intérieur qui demeure encore un mystère pour lui. En 2019, après l'obtention de son baccalauréat au lycée de la Révolution, à Brazzaville, un tournant décisif se produit dans sa vie. Il abandonne la musique mondaine et se consacre pleinement à Dieu. Il s'engage à offrir sa voix, ses mots et son coeur au gospel. Il devient ainsi le premier artiste produit par la plateforme évangélique "Réveil de la jeunesse en Christ" en sigle RJC.

A travers ses compositions, ses prestations et ses sorties évangéliques, NJ Waif raconte une histoire vraie, celle d'un enfant blessé, brisé, abandonné et devenu un message d'espérance, un témoignage et une preuve tangible de l'existence de Dieu. Pour lui, chaque note est une prière, chaque texte une offrande et chaque mélodie, un témoignage. Sa musique n'est plus qu'un art mais une mission comme le disent les Saintes Ecritures dans Marc 16:15 avec un but bien défini : prêcher la bonne nouvelle tout en touchant des coeurs brisés, redonner foi à ceux qui doutent et rappeler que Dieu peut transformer la douleur, les blessures en témoignage.

Aujourd'hui, NJ Waif avance avec humilité et détermination bien que son chemin soit toujours parsemé d'embuches. Ce parcours sinueux est pour lui une force et la musique, une manière d'extérioriser sa passion. C'est ainsi qu'en ce début d'année, il va sortir son premier opus intitulé "Témoignage" après une longue période de préparation avec l'équipe RJC.

A court terme, l'artiste NJ Waif envisage de sortir du pays pour répandre l'évangile à travers sa voix. Actuellement en studio pour l'enregistrement de son EP qui sortira très bientôt, l'artiste loue l'apport de Noblesse communication et RJC qui ne cessent de le soutenir.