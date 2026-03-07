Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Des femmes du quartier Kanga Mbanzi sensibilisées à l'importance du vote

La secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, a sillonné, le week-end dernier, le quartier Kanga Mbanzi situé dans le 6e arrondissement, Talangaï, afin de sensibiliser les femmes à l'importance du vote prévu pour les 12 et 15 mars en République du Congo.

Accueillie en grande pompe par les jeunes mères et femmes du quartier Kanga Mbanzi, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, qui a fait l'opération du porte-à-porte, les a sensibilisées à l'importance du vote. En sa qualité de secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, elle a invité les femmes de ce quartier à voter pour le candidat de leur choix. « La place de la femme n'est plus dans la cuisine, mais à côté de l'homme. Le 15 mars, toutes les femmes doivent se lever pour aller voter le candidat de leur choix. Ne restez pas à la maison », a exhorté Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou.

De même, elle a profité de l'occasion en ce mois de mars dédié aux femmes pour distribuer des pagnes aux mères, jeunes mères et aux mamans du 3e âge du quartier Kanga Mbanzi. Par ailleurs, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou est revenue sur les missions et le rôle de son institution qui oeuvre, entre autres, à proposer des mesures pour promouvoir l'intégration de la femme au développement et la promotion de l'égalité des chances ainsi que l'autonomisation féminine.

Un message qui a reçu un écho favorable auprès des femmes de ce quartier. « La femme n'est pas au foyer pour faire seulement le ménage, mais elle doit oeuvrer aussi pour le bien-être du foyer. Nous devons voter pour la paix et le développement de notre pays », a précisé une jeune mère de ce quartier. Créé en 2018, le Conseil consultatif de la femme est une institution constitutionnelle.

