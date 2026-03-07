Congo-Brazzaville: Conte - La quatrième édition du festival Racont'arts a vécu

La commune urbaine de Loango, dans le département du Kouilou, a vibré récemment au rythme du festival Racont'arts, ce grand rendez-vous culturel des arts de l'oralité initié par la compagnie de conte Africa Graffitis et le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité pour dire au monde que le conte a aussi quelque chose de substancielle à léguer à la postérité.

Organisé sur le modèle du Grand festival itinérant international Racont'arts d'Algérie, le festival Racont'arts version congolaise a réuni près de cinquante artistes venus du Congo et d'ailleurs. Pendant quatre jours, conteurs, danseurs, comédiens, chanteurs, marionnettistes... ont égayé le public du monastère de Loango, de l'espace culturel Yaro de Loango, et de plusieurs villages et contrées de Loango. « Le festival Racont'arts est une liturgie de la parole, un sanctuaire de la mémoire, une célébration du récit comme acte fondateur car raconter c'est résister à l'oubli » , a dit Jacob Li Loemba, directeur départemental des Arts et des Lettres du Kouilou en ouvrant le festival.

Spectacles, exposition, ateliers artistiques, concerts ont été au rendez-vous de ce haut lieu d'échange et de partage avec les artistes comédiens Julie Le Tallec et Thimothé Gallais Bayonne du Canada, Odilon Mbemba, le chorégraphe, le groupe de percussions les tam-tams de Pointe-Noire, Gilbert Mabiala, Daddy, le marionnettiste Joubert.

Le spectacle « Je tisse ma peau », une adaptation de l'oeuvre littéraire d'Hugues Eta, avec Kung Lae et la voix de Hoche Sendo, le concert Nouba Gnawa d'Algerie, le spectacle de marionnettes de Joubeir, la balade contée avec les enfants de l'école primaire de la Pointe-indienne, les prestations scéniques de Belvy Nsayi, Ruth Chrisma Mouyabi, Patrick Bikindou Mabiala, ont tenu en haleine le public venu assister nombreux à ces prestations scèniques. Artsite peintre, Florence Mbilampassi a réalisé la grande fresque « Recyclage sur la nature et tortue Renatura », une performance artistique collective visant la défense de la biodiversité.

Engagée dans la protection des tortues marines, l'organisation non gouvernementale Renatura Congo, par le biais de ses animateurs, a mis à profit ces échanges culturels pour sensibiliser les enfants à la protection de l' environnement en général et des espèces animalières marines en particulier.

La balade contée sur la plage, le carnaval déambulation avec les tam-tams de Pointe-Noire et Racines d'Afrique, la nuit du conte sans oublier la visite du musée de Loango et des Gorges de Diosso ont été les autres grands moments du festival.

Aux yeux du public, le festival Racont'arts a été un laboratoire de création et un lieu de rencontres entre tradition et modernité. Alliant divertissement, éducation et cohésion autour de l'art, Racont'art a été rendu possible grâce l'apport et le soutien de l'Institut français du Congo, l'Espace culturel Yaro de Loango, Renatura Congo, Somedia et Tank Services.