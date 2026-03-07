Centrafrique: Le partenariat sécuritaire renforcé entre le pays et la Russie

En déplacement à Moscou, en Russie, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a échangé le 5 mars avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour consolider le partenariat entre leurs pays. Les deux dirigeants entendent renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du développement économique.

La rencontre s'est inscrite dans la continuité d'une coopération devenue stratégique ces dernières années, notamment dans le domaine sécuritaire. Au centre des échanges, la lutte contre les groupes armés qui déstabilisent encore certaines régions de la Centrafrique. Depuis plusieurs années, Moscou s'est imposée comme un partenaire clé de Bangui dans le renforcement des capacités de défense et de sécurité du pays. Pour les autorités centrafricaines, ce partenariat contribue à stabiliser le territoire et à consolider la souveraineté nationale.

À l'issue de la rencontre, le président Faustin Archange Touadéra a souligné l'importance de poursuivre et d'élargir cette collaboration. « Ce nouveau mandat de sept ans nous donne l'opportunité de renforcer notre coopération, déjà dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans l'économie, l'éducation, les questions humanitaires et d'autres secteurs », a-t-il déclaré.

Au-delà des questions sécuritaires, les discussions ont également porté sur les défis énergétiques auxquels fait face la République centrafricaine. Le pays connaît régulièrement des pénuries de carburant, une situation qui affecte directement l'activité économique et la vie quotidienne de la population.

Le président centrafricain a salué le soutien apporté par la Russie, évoquant notamment un don de produits pétroliers qu'elle a fourni. Selon lui, cette aide a permis au pays de surmonter une période particulièrement difficile. « Je voudrais vous remercier pour ce don en produits d'hydrocarbures qui, à un moment très difficile, a permis à la République centrafricaine de régler des problèmes importants pour l'économie et pour la paix dans le pays », a affirmé Faustin-Archange Touadéra.

Cette rencontre illustre la volonté des deux États de renforcer leur partenariat stratégique, avec la perspective d'élargir la coopération à d'autres domaines clés du développement.