Tunisie: Ben Guerdane - Un mémorial dédié aux martyrs de l'épopée du 7 mars voit le jour

Le délégué de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), Sami Khalifa, a confirmé ce samedi 7 mars 2026 la création d'un mémorial (carré des martyrs) dédié aux héros de l'épopée du 7 mars. Il a souligné que cet événement restera gravé dans la mémoire des Tunisiens comme un symbole de résilience et de victoire contre le terrorisme.

Dans une déclaration accordée à la correspondante de la Radio Nationale, Afef Ouledani, Khalifa a précisé que les célébrations commémoratives ont débuté le 2 mars dernier, incluant un programme varié d'activités culturelles, sociales, sanitaires, sportives et religieuses.

Un hommage historique

Le délégué a rappelé que la ville de Ben Guerdane a donné une leçon d'héroïsme inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la Tunisie et du monde. Il a mis en avant l'image indélébile de la cohésion entre les forces sécuritaires, militaires et le peuple, affirmant que cette union restera gravée dans le temps.