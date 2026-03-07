Tunisie: Le ministère de la Santé alerte sur le danger des jouets en sable

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué conjoint, les ministères de la Santé et du Commerce et du Développement des exportations ont appelé les citoyens à ne pas acheter des jouets pour enfants composés de sable ou en contenant, à la suite d'alertes sanitaires signalées dans plusieurs pays. Ces avertissements concernent la présence d'amiante, une substance cancérigène lorsqu'elle est inhalée, dans certains jouets fabriqués à base de sable ou en contenant.

Les deux ministères ont également demandé de cesser immédiatement l'utilisation de ce type de jouets et de les conserver dans un endroit éloigné de toute manipulation.

Ils ont, par ailleurs, indiqué que les services de contrôle ont entamé des campagnes conjointes pour surveiller la commercialisation et la distribution de ces jouets à travers les différents circuits de vente.

