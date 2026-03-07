Tunisie: Ambassade de Tunisie en Irak - Les ingénieurs tunisiens dans les champs pétroliers sont sains et saufs

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de Tunisie à Bagdad a indiqué que, suite aux attaques menées hier par des drones et des missiles contre la ville de Bassora, qui ont provoqué des incendies dans des installations pétrolières, elle a pris contact avec plusieurs ingénieurs tunisiens travaillant dans les champs pétroliers de Bassora ainsi qu'au port de la ville.

Ces derniers ont confirmé qu'ils allaient bien et qu'ils n'avaient subi aucun dommage.

L'ambassade a ajouté que ces ingénieurs ont exprimé leur disposition à quitter l'Irak dans le cadre de leur période de repos périodique. Ils ont été orientés vers les meilleures options actuellement disponibles pour quitter le pays par voie terrestre et voyager à partir des aéroports des pays voisins ayant rouvert leur espace aérien, notamment la Turquie et la Jordanie.

