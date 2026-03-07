Tunisie: Lutte antiterroriste - 62 cellules terroristes démantelées et plus de 2 000 interpellations en 2025

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion du dixième anniversaire de l'épopée de Ben Guerdane ce samedi, le ministère de l'Intérieur a communiqué à l'agence TAP un bilan chiffré de l'année 2025. Les autorités ont enregistré 2 058 crimes terroristes et réussi le démantèlement de 62 cellules.

Ces opérations ont mené à l'interpellation de 2 038 individus impliqués ainsi qu'à l'arrestation de 863 terroristes recherchés. Par ailleurs, 1 715 éléments en provenance des zones de conflit ont été recensés sur le territoire.

Le ministère souligne que la situation sécuritaire bénéficie d'une stabilité relative grâce à la mise en échec systématique des projets d'attentats. Face aux mutations géopolitiques mondiales, la Direction générale de la sûreté nationale applique désormais une stratégie multidimensionnelle axée sur la prévention de l'extrémisme violent et la protection des infrastructures vitales. Cette approche proactive a d'ailleurs porté ses fruits dès janvier dernier avec l'élimination d'une cellule de quatre membres à Majel Bel Abbès et la neutralisation du terroriste Seddik Laabidi dans la région de Fériana.

