Tunisie: Décès du juriste et Professeur de droit Sadok Belaid

Le juriste et expert en droit constitutionnel Sadok Belaïd est décédé.

Professeur émérite de droit public, il a consacré plusieurs décennies à l'enseignement universitaire et à la recherche en droit constitutionnel. Ancien doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis entre 1971 et 1977, il a formé des générations de juristes et contribué activement au développement de la pensée juridique dans le pays.

Figure reconnue du monde académique, Sadok Belaïd était également membre de plusieurs institutions scientifiques et juridiques nationales et internationales, et intervenait régulièrement dans le débat public sur les questions constitutionnelles et institutionnelles en Tunisie.

Avec sa disparition, la Tunisie perd l'un de ses éminents spécialistes du droit constitutionnel, dont les travaux et l'engagement intellectuel ont profondément marqué la réflexion juridique et politique nationale.