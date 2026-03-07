Tunisie: Ramadan - Plus de 10 000 infractions économiques en quinze jours

Durant la première quinzaine du Ramadan 2026, les brigades de contrôle économique ont réalisé 53 466 inspections, aboutissant à la constatation de 10 560 infractions.

Ce bilan affiche une progression de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Les infractions relevées concernent principalement le manque de transparence des transactions avec 5 009 cas, suivis des dépassements de prix et pratiques monopolistiques totalisant 3 784 dossiers, tandis que le reste des procès-verbaux touche à la qualité, à la métrologie et au détournement de produits subventionnés. Le secteur des produits agricoles frais domine les statistiques avec plus de 5 700 infractions, devant l'agroalimentaire général et la restauration.

Les opérations de saisie ont permis de retirer du circuit illégal des quantités massives de marchandises, dont 283 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, 14 154 litres d'huile végétale et d'importants stocks de sucre, de café et d'eau minérale. Le contrôle a également porté sur les produits frais avec la saisie de 10,4 tonnes de fruits et légumes ainsi que près de 18 000 oeufs. Parallèlement à ces actions de terrain, le ministère a enregistré une hausse de 24 % des signalements citoyens via le numéro vert, avec 206 plaintes traitées sur cette période.