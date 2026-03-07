Cameroun: Ebolowa - Une propriétaire de bar assassinée dans la nuit

7 Mars 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Caroline Bassomo

Ebolowa, région du Sud Cameroun. Une propriétaire de bar atrocement assassinée. Tout ce qu'on sait d'elle, est qu'elle était dame NDONGO.

Dans la nuit du jeudi, 05 mars 2026, après avoir fermé son bar à 23 heures locales, Dame NDONGO rencontre la mort dans la cour même de sa maison. Des individus, couverts par la nuit noire, surgissent de leur cachette, lui assénent des coups mortels, avant de la pendre à un goyavier.

C'est à quatre heures du matin, que la dépouille mortelle de la dame sera découverte par sa fille.

Pour le moment, rien ne filtre des enquêtes en cours, et l'on ne saurait donc dire s'il s'agit d'un règlement de comptes ou d'un crime opportuniste imputable à ces consommateurs de drogues et stupéfiants qui peuplent désormais les villes et les villages du Cameroun dans une proportion qui inquiète chaque jour. Mais toujours est-il qu'à un jour de la célébration de la 41ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme, un feminicide aussi cruel, interroge.

