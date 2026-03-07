Cameroun: Transition énergétique - Douala s'apprête à accueillir la FIERA 2026

La ville de Douala s'apprête à devenir, en avril 2026, l'un des centres névralgiques du débat sur l'avenir énergétique du continent africain. Du 15 au 18 avril, la capitale économique du Cameroun abritera la Foire Internationale des Énergies Renouvelables en Afrique (FIERA), un rendez-vous qui réunira décideurs publics, industriels, investisseurs, chercheurs et jeunes innovateurs autour de la question de l'indépendance énergétique du continent.

Organisé au Best Western Plus Soaho Douala Airport, l'événement se tiendra sous le thème « Renewable Energies for Africa's Energy Independence », avec l'ambition de stimuler les investissements et les partenariats dans le secteur des énergies renouvelables.

Répondre au défi énergétique africain

Malgré un potentiel exceptionnel en ressources renouvelables, l'Afrique reste confrontée à un déficit énergétique majeur. Selon les estimations, plus de 600 millions d'Africains vivent encore sans accès stable à l'électricité.

Dans ce contexte, la FIERA se présente comme une plateforme stratégique visant à rapprocher les acteurs publics et privés afin d'accélérer la mise en oeuvre de solutions concrètes dans les domaines du solaire, de l'hydroélectricité, de la biomasse ou encore de l'éolien.

L'objectif est également de favoriser l'émergence de projets énergétiques capables de soutenir la croissance économique, la création d'emplois et la transformation industrielle du continent.

Douala, hub énergétique d'Afrique centrale

Le choix de Douala pour accueillir cette rencontre continentale s'explique par son rôle de carrefour économique et logistique en Afrique centrale. Avec son port et son dynamisme économique, la ville constitue un point de convergence naturel pour les acteurs du secteur énergétique.

Le Cameroun lui-même poursuit une stratégie de diversification de son mix énergétique, s'appuyant notamment sur son potentiel hydroélectrique, mais aussi sur le développement progressif de solutions solaires et de biomasse.

Un rendez-vous pour l'innovation et l'investissement

Durant quatre jours, FIERA - Douala 2026 proposera une série d'activités destinées à favoriser les échanges et la coopération : une foire internationale regroupant plus de 250 exposants ; des conférences stratégiques réunissant responsables gouvernementaux et leaders industriels ; des ateliers techniques et sessions de formation ;

des espaces de rencontres d'affaires entre entreprises, institutions et investisseurs ; ainsi qu'un programme dédié à la jeunesse et aux startups innovantes.

Les organisateurs espèrent attirer plus de 20 000 visiteurs, avec l'ambition de transformer les idées et innovations présentées en projets énergétiques concrets et financés.

Un appel aux chercheurs et innovateurs

En parallèle, un appel à communications scientifiques et à ateliers techniques a été lancé sous le haut patronage du Ministère de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun. Chercheurs, ingénieurs, startups et institutions académiques sont invités à présenter leurs travaux portant sur les technologies énergétiques, l'efficacité énergétique, les mini-réseaux électriques ou encore le financement de projets dans le domaine de la transition écologique.

Au-delà d'une simple exposition, la FIERA entend s'imposer comme un espace de réflexion et d'action pour accompagner la transformation énergétique de l'Afrique.

Pour les promoteurs de l'événement, l'enjeu est clair : permettre au continent de passer du statut de consommateur d'énergie à celui de producteur et d'innovateur dans ce secteur stratégique.