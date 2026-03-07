Sénégal: Entreprenariat des femmes - Malgré les progrès, des défis restent à relever

Au Sénégal, les femmes jouent un rôle crucial dans le développement économique et social du pays. Elles contribuent activement à divers secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Bien que ces femmes Sénégalaises soient très actives dans le développement du pays, elles sont confrontées au quotidien a des défis a relever.

Les femmes sénégalaises occupent une place très importante dans l'économie du pays. La majeure partie des richesses du Sénégal sont générées par les femmes. Elles s'activent dans plusieurs secteurs, notamment l'informel. Un secteur qui est un grand pourvoyeur d'emplois. Globalement, 94,1% des femmes entrepreneures opèrent dans le secteur informel contre 86 % des hommes. Ces forts taux d'informalité parmi les femmes concernent surtout les secteurs de la restauration, du commerce et de la transformation de produits alimentaires et de la pêche.

Au Sénégal, le nombre de femmes cheffes d'entreprises a évolué au cours de la dernière décennie. Cette montée en puissance des femmes est surtout marquée par une prise de conscience et une volonté de vouloir gérer leur propre affaire afin de ne pas dépendre des hommes. En effet de plus en plus de femmes profitent des opportunités du marché pour créer de Micro, Petites et Moyennes Entreprise (MPME) afin de supporter certaines charges familiales et sociales.

Comme dans la plupart des pays africains, les Micro, Petites et Moyennes Entreprise (MPME) constituent l'essentiel de l'économie. Cependant, bien que ces entreprises opèrent dans divers secteurs, en l'occurrence, agricole et agroalimentaire, elles demeurent peu productives. En effet, elles font face à de nombreux défis, notamment, l'accès à la technologie et à l'innovation. Il y a aussi la question de l'accès aux financements qui constituent souvent un frein au développement des entreprises dirigées par des femmes. Les obstacles financiers, techniques et socio-culturels, creusent l'écart entre hommes et femmes en matière d'accès à la technologie. Beaucoup de femmes n'ont pas accès à la compétence numérique, aux outils numériques, encore moins à l'infrastructure numérique.

