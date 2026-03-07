Sénégal: Le 8 mars n'est pas une fête, c'est un combat

tribune

Le 8 mars n'est pas une fête. C'est la Journée internationale des droits des femmes. Ce déphasage entre la célébration folklorisée de cette journée et la réalité qu'elle est censée mettre en lumière, révèle soit une méconnaissance de l'histoire de cette date, soit une manière plus confortable d'en neutraliser la portée politique. Il est donc important de revenir sur le sens réel du 8 mars, les luttes qui l'ont fait naître, les conquis à célébrer et les conquêtes en cours.

Les conquêtes féministes : progrès et avancées

Au Sénégal, nous avons des victoires féministes à célébrer. Dans le contexte de la société sénégalaise, les droits des femmes ne se sont jamais imposés d'eux-mêmes : ils ont été arrachés par des femmes qui ont su transformer la mobilisation citoyenne en avancées institutionnelles.

Une lutte pour interdire les mutilations génitales féminines (MGF)

Si l'excision, la plus connue des mutilations génitales féminines (MGF), recule aujourd'hui, ce n'est pas par évolution naturelle des mentalités, mais grâce à des actions pionnières qui ont permis de poser le débat. Sur le terrain, des programmes d'éducation et de sensibilisation ont ouvert la parole et mis en lumière les conséquences physiques et sociales des mutilations génitales féminines (MGF). Cette pression collective s'est traduite par l'interdiction des MGF, consacrée par l'introduction de l'article 299 bis en janvier 1999 dans le Code pénal de 1965. En dépit de cette victoire institutionnelle, 25 % des femmes sont encore excisées au Sénégal selon un rapport de l'Unicef de 2022. Ainsi, la sensibilisation et la mobilisation pour l'abandon des MGF se poursuivent et doivent rester au coeur de nos revendications populaires.

Parité, une victoire féministe pour une représentation politique plus équilibrée

Au début des années 2000, un constat alarmant est fait par les organisations féministes au Sénégal : la sous-représentation politique des femmes malgré leur implication quotidienne dans la gestion de la cité. C'est de cette prise de conscience que sont nées les revendications féminines pour une représentation politique plus équilibrée, en mettant la pression sur les partis politiques et le gouvernement. Cette mobilisation a abouti à une étape majeure en 2010, lorsque le Parlement sénégalais a adopté la loi sur la parité (loi n° 2010-11 du 28 mai 2010).

Au sein de cette 15e législature, 68 députées siègent sur un total de 165 députés, soit environ 41 %. Ce chiffre, inférieur à 50 %, s'explique par le fait que les têtes de listes sont le plus souvent des hommes et que le nombre d'élus sur une même liste est souvent impair. L'objectif de cette parité absolue reste donc de viser les 50 %, ce qui explique pourquoi les mouvements féministes restent mobilisés, mobilisation qui doit aussi être portée par les femmes militantes de partis politiques.

Par ailleurs, la parité ne s'applique malheureusement pas aux postes nominatifs. Seulement 13 % des postes gouvernementaux sont occupés par des femmes. C'est totalement inégalitaire.

La réforme du Code de la nationalité : une avancée vers l'égalité

Le 7 mars 1961, le Sénégal adoptait sa première loi sur la nationalité. Il faudra attendre plus de cinquante ans pour qu'une remise en cause intervienne avec l'adoption de la loi 2013-05 du 8 juillet 2013 modifiant la loi 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise. En 2013, une rupture décisive a été opérée, remplaçant la primauté paternelle par un principe d'égalité entre les parents et reconnaissant aux femmes la pleine capacité de transmettre la nationalité. La réforme a également consacré la neutralité de genre en matière d'acquisition de la nationalité par le mariage (article 7), ainsi qu'en matière d'adoption et de filiation (articles 9 et 10).

La réforme pénale de 2020 : le viol reconnu comme crime

Lundi 13 janvier 2020, apparaît dans le Journal officiel de la République, le fruit d'une lutte de longue haleine : la loi n° 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie. Cette réforme marque un tournant majeur dans la lutte contre les violences sexuelles. Désormais, le viol n'est plus considéré comme un simple délit mais comme un crime. Il est puni de 10 à 20 ans de réclusion criminelle, voire de la perpétuité si le viol a entraîné la mort de la victime ou s'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

La criminalisation du viol est une avancée féministe à célébrer pendant les occasions spéciales. Toutefois, la culture du viol reste très présente au Sénégal. Il faut collectivement questionner nos rapports avec les victimes, nos débats autour des viols et le traitement médiatique au quotidien.

L'éducation des filles : un tournant historique

Il a fallu attendre 1938 pour assister à la création, à Rufisque, de l'École normale d'institutrices, alors que celle des garçons avait été créée en 1903. Les inégalités d'accès à l'éducation ne datent donc pas d'aujourd'hui. Depuis les années 1990, plusieurs programmes ont encouragé la scolarisation des filles, notamment des campagnes de sensibilisation, l'octroi de bourses et l'amélioration de l'offre éducative.

En 2022, le Taux Brut de Scolarisation (TBS) à l'élémentaire est de 76,0 % chez les garçons et 91,2 % chez les filles. Au niveau du moyen général, le TBS des filles en 2022 est de 57,4 % contre 47 % chez les garçons. Pour les filles, il est passé de 36,5 % en 2008 à 57,4 % en 2022. Entre 2017 et 2022, le TBS dans le secondaire passe de 33,6 % à 33,7 %, mais celui des filles progresse jusqu'à 37,2 %.

Malgré ces progrès, des obstacles régionaux comme les mariages précoces, les grossesses précoces ou les contraintes socio-économiques continuent de freiner le maintien des filles dans le secondaire.

Ce qui reste à arracher : les revendications actuelles

Il faut le dire : les avancées sont indéniables. Toutefois, la meilleure manière de magnifier les batailles remportées au prix de tant de sacrifices est de poursuivre la lutte, car des siècles de négation et d'invisibilisation ne se réparent pas en quelques décennies. En cela, les enjeux sont cruciaux : préserver ce qui a été conquis, mais surtout reconquérir, pas à pas, les parts d'humanité que l'ordre social nous a longtemps refusées.

Pour une réforme du Code de la famille

La réforme du Code de la famille demeure sans aucun doute l'un des chantiers les plus urgents dans le cadre des revendications féministes au Sénégal. Adopté en 1972, ce texte, qui régit et organise la vie familiale, a été pensé et élaboré en l'absence des femmes et sans égard pour leur perspective. De cette inégalité originelle a naturellement découlé une pléthore de dispositions discriminatoires, injustes et dangereuses qui continuent de rythmer le quotidien de millions de femmes.

La question de l'âge du mariage, toujours fixé à 16 ans malgré la ratification par le Sénégal du Protocole de Maputo, qui le porte à 18 ans dans son article 6.b, celle de l'autorité parentale structurée autour de la primauté du père, ainsi que les restrictions entourant la recherche de paternité illustrent parfaitement les discriminations qui parcourent l'ensemble du texte.

Une reconnaissance juridique des féminicides

En 2025, pas moins de 18 cas de féminicides ont été officiellement recensés au Sénégal. Ce bilan traduit tragiquement la réalité de nombreuses femmes, dont les violences commises à leur égard sont encore trop souvent appréhendées par le droit pénal à travers des qualifications générales qui ne rendent pas toujours compte de la spécificité de ces crimes. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'aborder cette question sans porter un regard lucide et grave sur les rapports de domination et les dynamiques d'oppression diffuses et profondément ancrées qui les rendent possibles.

Et c'est là toute la pertinence de cette revendication. Reconnaître juridiquement les féminicides, c'est nommer une réalité vécue par les femmes et engager une remise en question des rapports

oppressifs qui structurent leurs relations avec les hommes. Il ne suffit plus de condamner ces meurtres à travers des discours, il faut s'attaquer aux conditions qui les produisent, les pérennisent et les tolèrent, ce qui passe nécessairement par leur reconnaissance juridique et symbolique.

Le droit à l'avortement : pour une application du protocole de Maputo

Des nourrissons retrouvés dans des poubelles, des femmes incarcérées pour infanticide (cause majeure de détention des femmes), des vies mises en danger : voici les conséquences de l'interdiction de l'avortement au Sénégal. Ce dernier est strictement interdit par l'article 305 du Code pénal de 1962. Une seule exception est admise, par l'article 15 de la loi sur la santé de la reproduction permettant un avortement thérapeutique lorsque la vie de la mère est en danger.

Pourtant, le Sénégal a ratifié, en 2004, le protocole de Maputo qui autorise, dans son article 14c, l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol et d'inceste. Les revendications des associations féministes, féminines, juridiques et médicales sont claires : il faut intégrer l'article 14c du protocole de Maputo dans le droit national.

Il faut savoir que l'interdiction de l'avortement ne le supprime pas, elle le rend clandestin. De plus, l'argument religieux souvent utilisé pour l'interdiction de l'avortement n'est pas unanime. Pour certaines, comme l'école malikite, l'interdiction s'applique dès la fécondation. Pour d'autres écoles, ce seuil est fixé plus tard, notamment après 40 jours ou 120 jours. Nous aimerions vraiment interpeller la conscience collective de nos compatriotes : quel discours tenir à une jeune fille obligée de porter une grossesse de son propre père ?

Violences sexuelles : couvrir le vide juridique

Il est fréquent au Sénégal que les agressions sexuelles soient qualifiées d'« attentat à la pudeur » et jugées comme telles. Cette qualification rend bien compte des limites du cadre juridique actuel : les violences sexuelles y sont abordées de manière superficielle avec des incriminations héritées d'une conception morale de la pudeur. Dans cette logique, ce n'est pas tant l'atteinte à l'intégrité corporelle et au consentement de la victime qui est placée au centre des préoccupations, mais bien la transgression d'une norme sociale liée à la moralité sexuelle. Une telle approche ne révèle pas réellement la gravité et la spécificité des violences sexuelles, pourtant particulièrement répandues, notamment à l'égard des femmes.

Pour cette raison, il est urgent de revendiquer la priorisation de cette question afin de combler ce vide juridique et de sanctionner les agressions sexuelles à la hauteur de leur gravité. Mais au-delà de la qualification pénale, c'est l'ensemble du dispositif de protection des victimes qui doit être repensé.

En conclusion

Les victoires féministes, aussi significatives soient-elles, ne devraient pas occulter les lignes de fracture encore visibles dans notre architecture juridique et sociale. Lorsqu'on mesure l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir, il devient difficile de supporter la légèreté et l'ignorance, avec lesquelles cette journée est investie. Alors nous écrivons pour rappeler, en ce jour, que l'histoire des droits des femmes est faite de conquêtes arrachées et de résistances persistantes. Nous écrivons pour apporter de la gravité, encourager une réflexion approfondie et célébrer avec responsabilité.

Suzanne SY et Binta Astel NIANE, militantes féministes, membres de Luy Jot Jot Na

malaado1604@gmail.com

suzanne.sy@yahoo.com