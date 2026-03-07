Sénégal: Éducation des filles - L'excellence scolaire face aux obstacles de la vie active

Brillantes à l'école, nombreuses à réussir les examens nationaux, les filles semblent avoir toutes les cartes en main pour réussir. Mais une fois les études terminées, beaucoup se heurtent à des barrières sociales et économiques qui fragilisent leur avenir professionnel.

Ces dernières années, les filles se distinguent de plus en plus par leurs performances en éducation. Même si les garçons affichent des taux de réussite plus élevés aux examens nationaux, les filles restent majoritaires à se présenter. Au bac général 2025, il on a noté 45,45 % de réussite pour les filles et 49,69 % pour les garçons. Pour le baccalauréat technique, les filles ont surpassé les garçons (70,69 % contre 67,23 %).

Toutefois, sur les 8 081 mentions décernées : 4 309 sont allées à des filles, contre 3 772 garçons.

Ces performances témoignent, en effet, des progrès réalisés, grâce aux politiques publiques, aux programmes de soutien scolaire et aux campagnes de sensibilisation en faveur de la scolarisation des jeunes filles. En 2022, le Sénégal a enregistré un taux de scolarisation des filles de 99 %, contre 71 % pour les garçons. Cependant, la trajectoire de ces élèves brillantes reste souvent fragile. Grossesses et mariages précoces, difficultés économiques ou encore poids des traditions constituent autant de facteurs qui peuvent interrompre un parcours scolaire prometteur.

Dans son rapport sur les grossesses des adolescentes dans le milieu scolaire publié en octobre 2024, le Groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (GEEP) évoquait 1 202 cas de grossesses recensés chez des élèves âgées de 13 à 19 ans durant l'année scolaire 2023-2024, un phénomène qui affecte directement la poursuite des études de nombreuses adolescentes.

Il est aussi important à souligner que celles qui parviennent à franchir les obstacles et à obtenir un diplôme se heurtent souvent à une autre barrière : l'accès au marché du travail. Malgré leurs qualifications, les jeunes femmes restent sous-représentées dans plusieurs secteurs professionnels et dans les postes de responsabilité. Les stéréotypes de genre, encore présents dans certains milieux professionnels, continuent de limiter l'accès des femmes à certaines carrières.

Face à cette situation, des voix s'élèvent pour appeler à une approche plus globale de l'éducation des filles. Au-delà de la scolarisation, les experts plaident pour des politiques favorisant l'orientation professionnelle, l'autonomisation économique et l'égalité des chances. Aujourd'hui, le véritable défi reste donc de faire en sorte que les filles qui brillent à l'école, puissent également briller dans la société et dans le monde du travail.