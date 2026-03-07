Sénégal: Mbour - 'Droits, justice, action, pour toutes les femmes et les filles

Chaque année, le 8 mars est l'occasion de célébrer les avancées en matière d'égalité des genres tout en rappelant les défis persistants.

En 2026, la Journée internationale des droits des femmes, placée sous le thème « Droits. Justice. Action. Pour toutes les femmes et les filles », lancé par ONU Femmes et repris par de nombreuses organisations internationales, se veut un puissant appel à la mobilisation collective. Plus qu'une commémoration, cette journée invite à transformer les acquis en réalités concrètes et universelles.

Les luttes féministes ont permis des progrès historiques : droit de vote, accès à l'éducation, au travail, à la propriété ou à la participation politique dans de nombreux pays. Pourtant, ces droits restent fragiles et inégalement appliqués. Selon les rapports des Nations unies, les femmes ne disposent encore que d'environ 64 % des droits juridiques accordés aux hommes à l'échelle mondiale. Les écarts salariaux persistent, les femmes sont surreprésentées dans les emplois précaires et informels, et l'accès à l'éducation demeure difficile pour de nombreuses filles dans certaines régions.

Au coeur du thème 2026 figure la justice, essentielle pour combattre les inégalités structurelles et les violences basées sur le genre. Violences domestiques, harcèlement, mariages forcés ou précoces, mutilations génitales féminines : ces fléaux touchent encore des millions de femmes et de filles. Une justice effective exige des lois protectrices, des systèmes judiciaires crédibles, une aide juridique accessible et la fin de l'impunité pour les auteurs. Les victimes doivent pouvoir dénoncer les abus sans crainte de représailles, bénéficier d'un accompagnement adapté et voir leurs droits pleinement reconnus et appliqués.

Mais droits et justice ne suffisent pas sans action déterminée. Le thème insiste sur la nécessité d'une mobilisation à tous les niveaux : gouvernements, entreprises, société civile, citoyens. Adopter des politiques d'égalité, promouvoir l'éducation des filles, soutenir l'entrepreneuriat féminin, sensibiliser dès le plus jeune âge aux valeurs d'égalité et de respect : ces leviers sont indispensables. Les femmes elles-mêmes jouent un rôle central dans ce changement, qu'il s'agisse de militantes, d'enseignantes, de journalistes, d'agricultrices ou d'entrepreneures qui transforment leurs communautés au quotidien.

Un accent particulier est mis sur les filles, considérées comme l'avenir. Investir dans leur éducation est un levier puissant : une fille scolarisée a plus de chances d'échapper au mariage précoce, d'accéder à des opportunités professionnelles et de contribuer au développement économique et social de sa société. Prioriser les filles dès l'enfance est donc une condition sine qua non pour des sociétés plus justes et inclusives.

En ce 8 mars 2026, la Journée internationale des droits des femmes n'est pas seulement une célébration des réalisations passées. Elle est un rappel urgent que l'égalité n'est pas acquise et qu'elle exige une vigilance et un engagement constants. Les progrès réalisés doivent être défendus, étendus et renforcés. Construire un monde où chaque femme et chaque fille peut vivre librement, en sécurité, exercer ses droits et réaliser son potentiel n'est pas seulement une question de justice : c'est un impératif pour la paix, la démocratie et le développement durable de l'humanité entière.

Parce que l'égalité entre les femmes et les hommes profite à tous, l'appel de 2026 est clair : passons des mots aux actes, pour toutes les femmes et toutes les filles, partout dans le monde.