Sénégal: Diaspora - Migrer au féminin

Malgré des conditions de survie précaires, notamment des dérives en mer, avec des naufrages fréquents, de nombreuses femmes, parfois enceintes ou avec des enfants, risquent leur vie à bord d'embarcations de fortune, bravant des conditions extrêmes à la quête d'une autonomie et revenus pour soutenir leur famille.

A l'instar des hommes, la migration se caractérise depuis quelques années par une féminisation croissante des flux, vers l'Europe notamment les Îles Canaries ou des pays voisins, se plaçant en situation de vulnérabilité. D'après le site InfosMigrants.net, les flux de femmes sur les embarcations vers l'Espagne, notamment via la route dangereuse des Canaries depuis l'Afrique de l'Ouest, incluent des profils variés, allant de migrantes subsahariennes à des femmes enceintes.

Le désir d'émancipation constitue un des facteurs qui les pousse à émigrer en dépit des conditions précaires vécues durant les embarcations. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à rechercher l'égalité à travers la migration. Elles la perçoivent comme une occasion d'échapper aux structures sociales patriarcales, souvent pesantes, qui les maintiennent dans un statut de femmes au foyer, limitant leur champ d'action aux tâches domestiques et aux soins des enfants.

Se soustraire aux pressions sociales et aux attentes liées au genre et chercher à s'accomplir en tant qu'individu est devenu une motivation importante pour de nombreuses jeunes femmes. Leur participation à la prise en charge des besoins de la famille a, en effet, modifié leur statut dans la société. Traditionnellement, ce rôle économique était dévolu à l'homme, qui est toujours de droit considéré comme chef de ménage. Aujourd'hui, sous l'effet de leur propre migration ou de celle du mari, les femmes ont vu croître leurs responsabilités et sont de plus en plus nombreuses à assumer ce rôle de fait.

Motivées par l'indépendance économique, elles sont devenues des pourvoyeuses de revenus pour les familles. Elles participent de plus en plus aux discussions et aux décisions familiales. Les migrantes, grâce à leurs activités salariales, ont un peu plus de pouvoir. Leur position se renforce et de nouveaux rapports sociaux se mettent en place au sein des ménages. Ils réduisent les inégalités entre les hommes et les femmes.

Cependant, si elles deviennent des actrices économiques clés, elles subissent une vulnérabilité accrue tout au long de leur parcours. Les traversées sont marquées par des risques élevés de naufrage, des accouchements en mer et la présence de femmes dans des pirogues venant du Sénégal ou du Maroc. Selon un rapport du collectif Ca-minando Fronteras sur les tragédies survenues à la frontière occidental euro-africaine entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, « 112 femmes sont mortes dans leur tentative d'atteindre les côtes espagnoles. »

Outre ce défi tragique, ces femmes migrantes font face aux obstacles juridiques, les barrières linguistiques, la discrimination et les contraintes financières limitant souvent leur accès aux services essentiels, tels que les soins de santé, le logement et l'éducation.