Libye: Le mystère s'éclaircit autour de l'exécution de Seif al-Islam Kadhafi

Un mois après le meurtre qui a secoué la ville de Zenten, la justice libyenne sort de son silence. Le Parquet a annoncé avoir franchi une étape décisive dans l'élucidation de l'assassinat du fils de l'ancien guide libyen, survenu le 3 février dernier dans un climat de tensions extrêmes.

Le scénario d'une opération méticuleusement préparée

L’enquête menée par les autorités judiciaires lève le voile sur le mode opératoire d’un commando qui semble n’avoir rien laissé au hasard. Selon les précisions fournies par le média francophone TV5 Monde Afrique, les investigations ont permis de retracer avec précision les mouvements des assaillants : de leur point de rassemblement jusqu'à l'assaut final. Les tueurs auraient patiemment surveillé les moindres déplacements de leur cible avant de s'introduire dans sa résidence en escaladant l'enceinte, pour ensuite l'encercler et faire usage de leurs armes automatiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette exécution sommaire, confirmée par des rapports balistiques faisant état de multiples impacts de balles, vient mettre un terme définitif à la trajectoire sinueuse de l'homme de 53 ans. Si son avocat avait évoqué la présence de quatre individus, le Parquet libyen a officiellement identifié trois suspects principaux, dont les mandats d'arrêt ont été émis, bien que leurs identités exactes restent pour l'instant protégées par le secret de l'instruction.

Une figure de discorde entre réformes et répression

La disparition de celui qui fut longtemps pressenti pour succéder à Mouammar Kadhafi ravive les souvenirs douloureux de la révolution de 2011. Comme le rappelle le récit de TV5 Monde Afrique, Seif al-Islam avait tenté, avant la chute du régime, de se construire une stature de réformateur libéral. Une image qui s'était brutalement brisée lorsqu'il avait menacé les insurgés de "bains de sang" dès les premières heures de la contestation.

Cependant, malgré son statut de paria international, étant recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, Seif al-Islam demeurait une pièce de l'échiquier politique libyen. Son assassinat dans l'ouest du pays, bien que prévisible pour certains analystes au vu des rivalités tribales et politiques, laisse une partie de la population dans l'incertitude.

L'ombre des commanditaires plane sur la transition

Enfin, l'identification des tireurs ne résout qu'une partie de l'énigme qui tourmente la Libye. La question des donneurs d'ordre reste entière dans un pays encore fragmenté en plusieurs centres de pouvoir. Dans ce contexte de haines recuites et de luttes d'influence, la mort de l'ancien héritier du clan Kadhafi pourrait soit apaiser certaines rancœurs, soit au contraire servir de catalyseur à de nouvelles violences si les commanditaires s'avèrent être liés à des factions politiques rivales. Pour l'heure, les Libyens attendent de voir si la justice sera capable d'aller au-delà des simples exécutants pour démasquer les têtes pensantes de ce commando.